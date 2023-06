Debuut in Ieper voor de broers Ingelbeen: “Onze rallywagen hebben we zelf van nul opgebouwd”

Voor vele jonge rijders is deelnemen aan een topper als de Ardeca Ypres Rally heel vaak een ver-van-mijn-bedshow. De gebroeders Guillaume en Michiel Ingelbeen, met roots in Passendale, zetten na enkele provinciale deelnames toch de stap naar deze klassieker.

“Ik ben aan mijn derde rallyjaar toe, maar heb nog maar bitter weinig gereden”, opent Guillaume Ingelbeen, in het dagelijkse leven vrachtwagenchauffeur. “Telkens een paar wedstrijden in eigen regio, maar daar hield het ook mee op. Wat betekent dat we een totaal andere aanpak moeten voorzien. We komen wel uit de regio, maar zoveel opeenvolgende klassementsproeven zijn we zeker niet gewoon. In een provinciale rally, met 2 à 3 proeven, kun je eigenlijk het traject wat in je hoofd gaan vastleggen en weet je vlug de valstrikken liggen. Met 8 verschillende, soms heel lange, kp’s is dit echt onmogelijk. Ik vrees wel dat het voor mij allemaal wat veel in één keer zal zijn. Gelukkig kregen we al heel wat tips van Thomas Cloet, die normaliter Manuel Merlevede navigeert. Hun raad is zeker goud waard, en we hopen dan ook wat tijden te kunnen afklokken in hun omgeving. In de korte situaties zullen zij met hun Peugeot 208 wel wat in het voordeel zijn. Plus dat ze al aan hun vierde deelname toe zijn. Iets wat wij dan weer moeten omkeren in de langere, rechte stukken. Natuurlijk willen we zoals iedere deelnemer graag over het eindpodium komen. Maar ook die eerste doortocht over de markt van Nieuwkerke, bijvoorbeeld, moet toch wel zorgen voor koude rillingen.”

Trouw aan BMW

Sinds jaar en dag zweren de gebroeders Ingelbeen trouw aan BMW. Ook nu starten ze in de kattenstad met een E30. “Dergelijk model was ook de eerste wagen die onder de bips werd geschoven toen ik mijn rijbewijs behaalde. Samen met mijn broer hebben we in de ouderlijke garage al heel wat BMW’s gerestaureerd. Onze rallywagen hebben we helemaal van nul opgebouwd en we hebben er toch zo’n twee jaar over gedaan vooraleer die helemaal afgewerkt was”, besluit Guillaume. (DT)