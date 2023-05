De Rally van de Monteberg komt eraan, Club Superstage: “Het is nu vooral hopen op mooi weer”

Het eerste weekend van mei staan Poperinge en Heuvelland opnieuw in het teken van de Rally van de Monteberg. De wedstrijd is en blijft zowel voor lokale piloten als organisator Club Superstage de ideale opwarmer voor de Ypres Rally eind juni.

Voor Club Superstage is de Ypres Rally natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, maar met de Rally van de Monteberg, de Aarova Rally van Oudenaarde en de Ypres Rally Regularity is de organisatie het hele jaar door actief.

Kleine wijzigingen

Frederik Sohier, al jaren een van de drijvende krachten binnen de club, is dit jaar Rally Manager voor de Rally van de Monteberg. “Mijn taak is vooral om op te volgen of alles goed verloopt en alles op tijd klaar is”, zegt de Reningelstnaar. “Terwijl Alain Penasse zich meer bezighoudt met de inschrijvingen volg ik vooral het sportieve aspect en de praktische zaken op, zoals het verdelen van alle materiaal.” Sohier houdt zich daarnaast bezig met het uittekenen van het parcours, dat dit jaar slechts enkele kleine wijzigingen onderging. “De proeven Busseboom en Dikkebus zijn identiek gebleven, maar KP Monteberg kreeg dit jaar een andere start. De eerste twee kilometer zijn daar nieuw. Een andere nieuwigheid is de regroup die zich dit jaar op de markt van Nieuwkerke bevindt. We proberen die elk jaar in een ander dorp van Heuvelland te organiseren, zodat de lokale middenstand ook wat mee kan profiteren. Het podium bevindt zich opnieuw op de Grote Markt van Poperinge en voor het servicepark doen we weer een beroep op het industrieterrein. Dit is ook een van de punten waar je zaterdag of zondag tickets kunt afhalen, die je wel eerst online moet bestellen.” Met bijna 140 inschrijvingen is de deelnemerslijst intussen zo goed als volzet. Uiteraard zijn local heroes Bjorn Syx, Steve Bécaert en Kurt Boone van de partij, maar met Roger Hodenius en Gert-Jan Kobus, beiden in een Skoda Fabia Rally2, staan ook enkele Nederlandse podiumkandidaten aan de start. “We hebben nog nooit zoveel inschrijvingen gehad en ook met de kwaliteit zit het goed. Ik denk dus dat we absoluut niet mogen klagen over het deelnemersveld. Dit weekend sluiten de inschrijvingen af en afhankelijk van het aantal op dat moment zullen we misschien nog wat sleutelen aan de timing, zodat iedereen zeker de start kan nemen. Nu is het vooral hopen op mooi weer. Dat maakt het zowel voor het publiek als de piloten een pak aangenamer”, besluit Frederik Sohier. (JDH)