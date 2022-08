De baanpost, een hobby met veel passie

De Omloop van Vlaanderen heeft dit jaar 800 medewerkers nodig om alles in goede banen te leiden. Van die 800 vrijwilligers zijn er niet minder dan 280 baanposten. Hoog tijd om die noodzakelijke schakel in het grote geheel eens te belichten.

De 51-jarige Koen Vandenberghe uit Rumbeke is samen met de Izegemnaren Piet Vandekerckhove en Bjorn Vandeginste verantwoordelijk voor de baanposten van de Automobielclub Midden-Vlaanderen. “Ik zit nu zo’n zeven jaar in de rallysport en kwam op vraag van mijn vriend Bjorn Vandeginste de rangen vervoegen. Het is een verantwoordelijkheid die we met z’n drieën delen, want het is een taak waarmee je dagelijks bezig bent. Momenteel hebben we in onze club vijftig baanposten. Dat is best veel, maar zeker nog niet voldoende. Mensen die een passie hebben voor de rallysport en graag in een toffe bende willen meedraaien zijn zeker altijd welkom”, aldus Koen.

“We doen zo’n zeventien tot achttien wedstrijden per jaar en daarbovenop staan er nog een vijftal infomeetings op het programma. Daar worden de nieuwe richtlijnen uitgelegd. Verder wordt er geoefend op het blussen van een wagen, de retractie uit een wagen, hoe om te gaan met herrieschoppers en dergelijke meer. Daar bovenop hebben we een nieuwjaarsreceptie en een barbecue in augustus om het groepsgevoel te voeden. Dit jaar zijn we ook een stickeractie begonnen. Het doel is zoveel mogelijk auto’s uit te rusten met een zonneband van de Omloop van Vlaanderen”, klinkt het.

“Het groepsgevoel is bij ons een zeer belangrijke factor. We zijn een hechte groep vrienden en dat voel je ’s morgens al als iedereen voor de start van de rally samenkomt. Ook na de rally is het leuk om met een grote groep de klassementsproef weer af te breken. Veel handen maken licht werk en dat is zeker bij ons het geval. Je staat er nooit alleen voor. Doordat we nu al over een grote groep vrijwilligers beschikken, kunnen we ook een technische ploeg op de been brengen. Dat betekent dat we voor de tijdscontrole voor de start zorgen maar ook voor de start zelf en de TRC (time registration control). Zo hebben we in de recente TBR short rally een volledige klassementsproef voor onze rekening genomen.”

“We hopen in de toekomst onze groep baanposten nog te kunnen uitbreiden zodat de toekomst van de rallysport verzekerd is. Respect van het publiek is voor ons erg belangrijk. Net als in andere sporten kunnen een paar herrieschoppers de boel verbrodden. Als iedereen de richtlijnen van de baanposten opvolgt dan kan in eerste instantie de klassementsproef vlekkeloos verlopen en kunnen we de toekomst van de rallysport garanderen”, besluit Vandenberghe.