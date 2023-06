“De Alpine A110 is nog betaalbaar”

Chris Vandamme uit Kortemark start dit seizoen voor het derde jaar op rij met een prachtige Alpine A110 in Ieper. De wagen is de opvolger van de legendarische Renault Alpine A110 uit de jaren zeventig en komt uit in de GT-klasse.

“Ik ben pas op mijn 48ste in de rallysport gestapt”, opent de zaakvoerder van Decovan. “Vroeger had ik geen tijd en geen geld om rally te rijden en in 2017 ging het eigenlijk domweg om een eenmalig optreden in de T. B. R. Rallysprint. Ik kocht een Opel Astra en reed dat jaar toch een vijftal rally’s maar de wagen was niet betrouwbaar. We beslisten om dan voor het seizoen 2018 een BMW M3 te bouwen. De wagen geraakte niet echt op punt en was bovendien niet echt mijn ding. Het duurde tot 2020 vooraleer onze BMW competitief was. Dat jaar reed ik aan de zijde van Gunther Monnens de M-Cup en we wonnen die ook. De BMW werd eind 2020 dan verkocht en begin 2021 ging ik met Rudy Leblon op bezoek bij Alpine in Frankrijk waar ze volop bezig waren om de nieuwe A110 te bouwen. Ik liet me overtuigen en kocht een exemplaar.”

“We begonnen het seizoen 2021 in de rallye du Touquet waar we hard van de weg donderden. In samenwerking met Rudy Leblon hebben we dan iedere rally gezocht naar de juiste afstellingen en de wagen verbeterd. Ik denk dat we nu op het punt gekomen zijn waar de wagen perfect staat voor de Belgische asfaltrally’s. We hebben in ons land een specifieke afstelling nodig die je in geen geval kan vergelijken met de afstellingen voor het Franse asfalt.”

Voor Vandamme was een R5-wagen nooit een optie. “Ik ben al te oud om nog aan de top te geraken en rijd enkel en alleen voor mijn plezier. De Alpine A110 hebben we gekocht af fabriek en dan merk je snel dat over alles goed nagedacht is door ingenieurs die het klappen van de zweep kennen. Je krijgt als amateur een wagen die gemakkelijk te besturen is. Bovendien is de Alpine snel door zijn goede wegligging en het remvermogen is groot. Bovendien verdraagt de wagen zeer veel en dat voel je tijdens elke rally. De Alpine A110 is bovendien betaalbaar als je in rallytermen praat. Het onderhoud is veel goedkoper dan bij een R5-wagen en onze wagen is ook geen bandenvreter zoals bijvoorbeeld de Porsche 911 GT3.”

Toch rijden er slechts twee Alpines rond. “Het grote probleem is dat men bij Alpine enkel geïnteresseerd is in de Franse markt. In België sta je er alleen voor: je krijgt een fabriekswagen die formidabel is, maar daar moet je het mee doen. Er is geen enkele ondersteuning voorzien.”

En hoever reiken de ambities van de Kortemarknaar? “Ik stond vijfmaal aan de start en haalde ook vijfmaal de finish. Ik wil deze reeks uiteraard verderzetten. Vorig jaar gingen we op de eerste proef van de weg. De radiator was lek maar na de herstelling werden we toch nog derde in de GT-categorie. Dit jaar willen we opnieuw een podiumplaats bij de GT’s behalen.”