De 48ste editie TAC Rally krijgt vernieuwd parcours: “Alle kleppers aan de start”

Volgend weekend is het vernieuwde Belgisch kampioenschap rally te gast in Tielt voor de 48ste TAC Rally, de derde wedstrijd in de Belgische titelstrijd. Op een fel vernieuwd parcours belooft het een spannende rally te worden.

“De club bestaat dit jaar inderdaad 50 jaar, want de Tieltse Autoclub werd in 1973 opgericht”, opent Boudewijn Baertsoen. “We gaan er echter volgend weekend niet veel aandacht aan besteden omdat we met onze TAC Rally nog maar aan de 48ste editie zitten. Door corona konden we immers twee jaar naeen niet organiseren. De jubileumeditie is pas over twee jaar, maar daar hebben we nog niet over nagedacht. We willen eerst de rally van dit jaar in goede banen leiden. Misschien dat we ergens halfweg dit jaar iets gaan doen met de leden van de club, dat zit er wel in.”

Nieuwe uitdagingen

“Dit jaar is het Belgisch kampioenschap drastisch veranderd. Er zijn nu 13 rally’s die in het kampioenschap opgenomen zijn en zes daarvan krijgen het label ‘mandatory’ toebedeeld. Dit zijn de ‘voorrang’rally’s waar de titelpretendenten zeker aan de start moeten komen. We zijn uiteraard tevreden dat onze rally het label ‘mandatory’ toebedeeld kreeg, want dat betekent dat alle kleppers nu bij ons aan de start zullen staan.”

“Iedereen praat over de TAC Rally, maar vergeten we niet dat we in totaal vijf wedstrijden organiseren”, gaat Chris Dhondt verder. We hebben ook niet minder dan drie rittensportwedstrijden die we organiseren, met name de Leeuwenrit, de Molen Classic en de Nachtravenrit. En dan is er nog de East Belgian Rally op 22 en 23 september die dit jaar ook het label ‘mandatory’ toebedeeld kreeg.”

“Op vraag van de deelnemers twee proeven in een nieuwe vorm”

“Dit jaar hebben we het parcours grondig hertekend. De deelnemers willen graag nieuwe uitdagingen en we hebben op hun vraag ingespeeld door twee van de vier klassementsproeven in een nieuwe vorm aan te bieden. We starten zaterdagmorgen met de snelheidsrit van Schuiferskapelle waar we niet aan gesleuteld hebben en met zijn bijna 15 kilometer tegen de klok meteen een goede waardemeter is voor de rest van de rally.”

“Dan gaat het naar de Ondank waar we op het zelfde grondgebied een nieuwe proef hebben uitgetekend. De start bevindt zich nog op de zelfde plaats als vorig jaar, maar de bekende lus hebben we ingekort en het vervolg is een nieuw stuk parcours en een stuk parcours dat we nu omgekeerd rijden. Dat betekent een serieuze nieuwe uitdaging. Daarna gaat het richting de Poelberg. De Poelberg is normaal de afsluiter, maar dit jaar wordt hij als derde klassementsproef afgewerkt. We hebben de Poelberg volledig hertekend en de smalle wagen zal iedereen wel herkennen, maar ze worden op een totaal andere manier gebruikt. Afsluiten doen we dit jaar met de Oosthoek die dit jaar onveranderd is. Met zijn snelle en technische stukken wordt die snelheidsrit door iedereen naar waarde geschat. Door de nieuwe reglementering rijden we dit jaar drie omlopen van vier klassementsproeven en valt de halve omloop van de vorige jaren af.”

Shakedown

“Vergeten we echter niet dat de rallyfans al op donderdag op de shakedown terecht kunnen om de kandidaat-winnaars aan het werk te zien. Van 17.30 tot 19 uur kunnen de grote teams testen op de vroegere klassementsproef De Ratte. Van 19 uur tot 22 is er dan de vrije testsessie waar alle deelnemers welkom zijn. Hoewel de inschrijvingen nog niet afgesloten zijn, kunnen we spreken van een topeditie op 7 en 8 april.”