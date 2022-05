De 14de ORC Rally krijgt sterk deelnemersveld: “Uitkijken naar Junior Planckaert”

Dit weekend, op 28 en 29 mei, wordt in en rond Oostrozebeke de veertiende editie van de ORC Rally verreden. Na de spannende openingswedstrijd van het provinciale seizoen in Moorslede mogen we ons dit weekend opnieuw verwachten aan een mooi duel tussen Melissa Debackere en Vincent Verschueren.

“Onze laatste rally hebben we in 2019 georganiseerd”, opent Dirk Vermeirsch. “Net als de meeste organisatoren werden we twee jaar teruggefloten door de coronamaatregelen. Ieder jaar hadden we ons voorbereid op een rally met toeschouwers, maar moesten we de handdoek gooien toen de regering besliste geen toeschouwers toe te laten op het rallyparcours.”

“Voor ons heeft een rally zonder toeschouwers geen zin. De sfeer en ambiance valt weg, de sponsors zijn moeilijk te overtuigen en het is ook duur. Je moet immers stewards inhuren om de mensen overal weg te jagen. Zo win je zeker niet aan populariteit. We hebben dus twee jaar gewerkt aan een voorbereiding die later nutteloos bleek.

Dit jaar houden we opnieuw vast aan ons vast stramien van vier omlopen met drie klassementsproeven elk. Door de vele en lange wegenwerken was het een moeilijke puzzel om een mooi parcours uit te tekenen. We starten zondag om acht uur richting Wielsbeke waar de snelheidsrit ongewijzigd bleef.”

“Daarna gaat het naar De Ginste voor een hertekende klassementsproef om te eindigen in Hulste met opnieuw een onveranderde proef. In totaal krijgen de deelnemers 200 kilometer voor de wielen geschoven waarvan er een kleine honderd kilometer tegen de klok zijn. De uiteindelijke winnaar wordt omstreeks 18 uur op het podium verwacht.

Net als tijdens de vorige edities is de inkom bij ons gratis. Wij willen veel volk en sfeer en onze onkosten worden betaald door de verkoop van programmaboekjes (5 euro), de sponsors en de grote tent in het centrum van Oostrozebeke waar we niet minder dan 250 VIPS verwachten op zondagnamiddag.”

Junior Planckaert

“We krijgen dit jaar opnieuw een honderdtal deelnemers over de vloer”, gaat Nic Maes verder. “Met acht R5 wagens aan de start hebben we een sterk deelnemersveld. Maar de publiekstrekker wordt ongetwijfeld Junior Planckaert. Xavier Beel uit Meulebeke kent Junior Planckaert via de enduro motorsport en toen die het idee opperde om Junior aan de start te brengen, waren wij enorm enthousiast.”

“Hij was dat ook en zo is de bal aan het rollen gegaan. Samen met Filip Eggermont hebben we snel een deal uitgewerkt en zo komt Junior Planckaert aan de start met een Subaru Impreza van bij Dirk Vermeirsch. Dit wordt pas zijn tweede rally (na een opgave in Spa toen hij de koppeling stuk reed, red.), maar we gaan hem goed voorbereiden op onze rally. Dirk heeft de auto goed afgesteld voor het West-Vlaamse asfaltparcours en zal Junior bijstaan met de nodige rijtips.”

“De nota’s zullen gelezen worden door Jens Vanoverschelde (Kortrijk) die heel veel ervaring heeft. Wie Junior Planckaert wil zien, kan zaterdagnamiddag vanaf 17 uur terecht in de grote tent in het centrum van Oostrozebeke voor de voorstelling van de deelnemers.”

