Damon Noyelle: “Ieper betekent elk jaar: overleven”

Damon Noyelle brengt in de Ypres Rally zijn opmerkelijke Subaru Impreza 555 aan de start. Afgelopen weekend deed de Zuidschotenaar nog wat extra ritme op in de Rally van Wervik, waar hij de historiczege in Divisie 5 pakte.

Noyelle betwist dit jaar het VAS-kampioenschap bij de historics met een Subaru Impreza 555. In de Rally van Wervik ging hij niet alleen op puntenjacht voor de titel, maar was het ook de bedoeling om de Ypres Rally nog wat voor te bereiden. “We hadden gehoopt dat we in Wervik nog enkele nieuwe onderdelen konden uittesten, maar helaas waren die niet tijdig binnen”, vertelt Noyelle, die er als 16de algemeen en tweede bij de Historics finishte. “In het begin hadden we wat problemen met de servo en werd de wagen heet. Na de opgave van Didier Vanwijnsberghe pakten we nog de zege in Divisie 5 Een interessante zaak voor het kampioenschap.”

Vanaf nu gaat het in rechte lijn richting Ieper, waar Noyelle al aan zijn vierde deelname toe is. “We hopen vooral eens te kunnen finishen en dat zonder te herstarten via SuperRally. Enkel bij mijn eerste deelname met de Mitsubishi is dat gelukt. Het komt er vooral op aan om te overleven, zoals elk jaar eigenlijk in Ieper. Vorig jaar waren we bijvoorbeeld iets te geweldig begonnen en was het al na de eerste proef over.”

In het BK wordt de Subaru van Noyelle en copiloot Wouter Goudeseune niet bij de historics ingedeeld, maar wel bij de wagens met verlopen homologatie in groep. E. “In het BK moet de wagen 30 jaar oud zijn, maar de onze telt nog maar 28 jaar. We kunnen dus pas binnen twee jaar in het Historic BRC rijden, maar we kunnen nu al eens kijken waar we zouden terechtkomen. In groep E is het vooral uitkijken naar Piet Declercq en zijn Mitsubishi Lancer Evo 6. In de algemene rangschikking hoop ik vooral te finishen rond Manuel Merlevede”, aldus Damon Noyelle. (JDH)