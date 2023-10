Chris Vandamme mikt op dichte ereplaats in Hemicuda Rally

De klassementsproef Kortemark vormt dit weekend opnieuw de scherprechter in de Hemicuda Rally van Koekelare. Chris Vandamme hoopt er opnieuw als eerste thuisrijder te finishen, maar zijn vijfde plek van vorig jaar herhalen wordt moeilijk.

Chris Vandamme is intussen aan het derde seizoen toe met zijn Alpine A110, een wagen waarmee hij steeds beter op dreef is. Zo werd hij dit jaar al zevende in de Rally van Staden en pakte hij in de ORC Rally van Oostrozebeke zijn allereerste podiumplaats. “Het was wel eens leuk om op het podium te eindigen”, vertelt de Kortemarkenaar, die geen specifieke reden ziet voor zijn progressie. “Het gaat inderdaad steeds beter, maar ik denk dat het gewoon allemaal kleine zaken samen zijn. Zo kennen we de wagen beter en is er ook de inbreng van mijn ervaren copiloot Kurt Declerck.” In de Hemicuda Rally doet Vandamme opnieuw beroep op de Houthultse Sharon Vermeulen als copilote. “Dat Sharon mij vergezelt in de Hemicuda Rally, is intussen een traditie geworden”, gaat Vandamme verder. “Jammer wel dat haar echtgenoot Stefaan Prinzie niet aan de start staat met zijn Alpine. Hij sukkelt nog met zijn schouder na een motorongeval. Het had anders opnieuw een mooie onderlinge strijd kunnen worden, net als vorig jaar. Bij de GT’s hebben we wel nog Gunther Monnens als tegenstander, maar die is buiten categorie voor ons.”

Droog weer

Vorig jaar eindigde Vandamme nog knap vijfde in Koekelare, maar hij beseft dat het dit jaar moeilijk wordt om die prestatie te evenaren. “Het deelnemersveld is met meer R5-wagens wat sterker, maar we gaan het toch proberen. Misschien kunnen we opnieuw wedijveren met bijvoorbeeld Bert Coene en zijn Ford Fiesta, al beschikt hij nu wel over een recenter exemplaar. Het weer zal evenwel een grote rol spelen. Als het regent, is er geen beginnen aan tegen die 4×4’s, maar bij droog weer maken we misschien een kans”, aldus Chris Vandamme. (JDH)