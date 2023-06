Cherain en Syx op de valreep ingeschreven voor Ypres Rally

Net na het ter perse gaan van onze KW Rallyspecial – die komende vrijdag verschijnt als bijlage bij Het Wekelijks Nieuws – kreeg de Ardeca Ypres Rally nog twee interessante inschrijvingen binnen.

Hoewel Cédric Cherain (Hyundai i20 Rally2) aanvankelijk geen plannen had om Ieper te rijden wegens een gebrek aan budget, heeft hij op de valreep toch nog zijn inschrijvingsformulier verstuurd. De Luikenaar heeft er nood aan een goed resultaat om nog een kans te houden op de Belgische titel. Ook Bjorn Syx (Citroën C3 Rally2) is nog op de deelnemerslijst verschenen. Afgelopen weekend moest hij nog forfait geven voor de Rally van Wervik nadat hij vorige week vader werd. De Ypres Rally wordt zijn debuut in een Rally2. (JDH)