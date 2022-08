Burgemeester Wieland De Meyer kijkt vooruit naar Ieperse rally: “Heuvelland niet laten uitgroeien tot de speeltuin van Vlaanderen”

De rally van Ieper zou de rally van Ieper niet zijn zonder Heuvelland. De omgeving krijgt dit jaar nog extra aandacht door het feit dat de Powerstage op de flanken van de Kemmelberg wordt verreden. Wij hadden een gesprek met burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) over de impact van de rally op de gemeente.

“Het is inderdaad zo dat de helft van het aantal wedstrijdkilometers op grondgebied Heuvelland wordt verreden, zonder nog te spreken over een deel verbindingswegen. Je moet weten dat iedere klassementsproef twee uren vooraf wordt afgereden voor een laatste en ultieme veiligheidscontrole. Er zijn dermate veel kilometers in Heuvelland af te haspelen dat ik gewoon alles verdeel met eerste schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). Ik denk dat de impact voor de bewoners veel minder zwaar is dan vroeger, toen er al een maand voordien werd verkend en de pseudorallypiloten ook zorgden voor de nodige hinder. De meeste bewoners staan nu wel achter dergelijk mooi evenement. En net zoals met iedere organisatie moet men leren leven met de lusten en de lasten”, aldus burgemeester De Meyer.

Internationaal begrip

“De Ieperse rally bestaat al heel lang, en ik herinner mezelf als kleine pagadder, toen ik stond te wachten op een handtekening van de piloten die naar de klassementsproef trokken. Telkens er een nieuw evenement zich zit aan te kondigen, gaan we alles zeer goed overwegen, want we willen de aantrekkelijkheid van ons landschap en de streek niet laten uitgroeien tot de speeltuin van Vlaanderen. Maar net zoals Gent-Wevelgem is de Ardeca Ypres Rally door de jaren heen een begrip geworden. Enkele jaartjes terug was ik op reis aan de andere kant van de wereld en het doet wel wat wanneer je tijdens de finale van de wielerklassieker je eigen gemeente uitgebreid aan bod ziet komen”, aldus De Meyer.

De helft van het aantal kilometers wordt in onze gemeente verreden

De Powerstage wordt op zondag in bijna 90 landen live uitgezonden, wat een enorme bekendheid en internationale uitstraling moet geven. “Er zullen volop dronebeelden van de streek worden vertoond, en het eindpodium zal hier net naast het gemeentehuis staan, waarbij dus ook dit domein mooi in beeld zal worden gebracht. Als citymarketing kan dit wel tellen. Al ben ik er me ook wel van bewust dat dit de weken en maanden nadien er niet voor zal zorgen dat hier plots 10.000 extra toeristen zich gaan aanmelden. Het sportieve speelt natuurlijk ook wel een rol, en het is leuk om de wereldtop te zien rijden op onze wegen. Vorig jaar heb ik toch wel grote ogen getrokken welke capaciteiten die mensen als piloot hebben”, klinkt het.

“Wat mij persoonlijk wel iets doet, zeker naar het verenigingsleven toe, is de shakedown in Nieuwkerke. Daarvoor zijn we wel vragende partij. Het is en blijft merkwaardig hoe in enkele uren tijd een rustige gemeente omgetoverd wordt tot een kolkende massa, waarbij drank en worsten meer dan vlot over de toonbank gaan. Zelf doe ik tijdens de rallydagen ook mijn duit in het zakje met het feestcomiteit van Kemmel. Dit is één van de vereisten die we stellen dat er een toch wel niet geringe return is naar onze verenigingen toe en zeker naar onze ondernemers, zoals horecazaken, superettes en bakkers.”

Organisatie

Alles moet natuurlijk goed gepland zijn, om niet voor onoverkomelijke moeilijkheden te staan. “De organisatoren zijn door de wol geverfd, en hebben een rijke staat van verdienste. De weken en maanden vooraf zijn er heel wat vergaderingen met de organisatoren, hulpdiensten en politie, om een goede coördinatie te vinden.”

In de dagen en weken vooraf zal dit ook wel een verhoogde werkdruk opleggen bij bijvoorbeeld de mensen van de technische diensten. “Zeker als je weet dat de rally nu doorgaat in volle verlofperiode. En de Powerstage zorgt voor extra werk, met het plaatsen van een loopbrug, het aanleggen van extra parkings, en verhoogde politie- en veiligheidsdiensten in functie van de massa aan volk die we verwachten. Voordeel is dan weer dat er heel wat velden zullen beschikbaar zijn, gezien er al heel wat geoogst zal zijn”, zegt De Meyer.

Wanneer zal burgemeester De Meyer met een tevreden gevoel het rallyweekend afsluiten? “Alles staat of valt natuurlijk met het weer. Maar ik hoop vooral op een veilig verloop”, besluit hij. (DT)