Broers Serge en Didier Daels in Ypres Historic Regularity: “Constant alert zijn”

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 december kunnen de liefhebbers van oudere wagens hun hartje ophalen in Ieper en de Westhoek. Dan staat immers de vijfde editie van de Ypres Historic Regularity op de kalender, een wedstrijd die teruggrijpt naar de basisprincipes van het rallyrijden. De broers Serge en Didier Daels willen deze afspraak absoluut niet missen.

Naast heel wat toppers uit binnen- en buitenland zien we ook een deel streekrijders op de startlijst staan. Onder hen ook Serge en Didier Daels, twee broers uit Zillebeke, die respectievelijk een Toyota Celica en een Lancia Delta Integrale besturen. Serge laat zich begeleiden door Bjorn Doolaeghe uit Voormezele, Didier rekent op de hulp van Els Delva, afkomstig uit de Westhoek, maar nu woonachtig in Otegem.

“In mijn jonge jaren reed ik wat regionale rally’s”, aldus Serge. “Maar toen kwam de periode dat je een gezin sticht en werd alles wat aan de kant geschoven. Begin jaren 2000 nam ik dan de draad weer op door wat rittensport te gaan doen. En gaandeweg werden de ambities telkens wat bijgeschroefd. Mijn Toyota Celica is een replica van de wagen waarmee fabrieksrijder Hannu Mikkola in Ieper 1977 meereed. Voor mij was het een droom om die ook in de kattenstad eens aan de start te kunnen brengen. Ondertussen zal ik aan mijn vierde deelname toe zijn.”

Kick

Didier, die vier jaar geleden begon met een Ford Escort, is vooral beducht voor het rondtoeren in eigen streek. “Je denkt dat je het parcours in je achtertuin door en door kent en net dan zal je je laten verrassen. Voor mij is deze wedstrijd toch wel een van de hoogst aangeschreven proeven en starten op de Grote Markt van Ieper geeft nog altijd een kick. Flink wat kilometers, over drie dagen, veel in het donker, zorgt ervoor dat je constant alert moet zijn. Een tel de concentratie verliezen kan al noodlottig zijn.”

“We moeten echt op tijd rijden, en worden constant gevolgd door een satelliet. Een tripmeter voor de co is dan ook een noodzakelijk werkinstrument, net zoals een gewoon meetlatje je veilig door het traject kan loodsen. Te laat betekent één strafpunt per seconde, te vroeg is het dubbele, want dat betekent dat je te snel hebt gereden.” (DT)