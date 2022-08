Broer en zus Gauthier en Axelle vanaf volgend jaar in één auto: “Kleine, we gaan samen rally rijden”

Gauthier Bovy finishte in de Ardeca Ypres Rally Nationaal, als co-piloot van Ludovic Vitse, op de derde plaats. Een stapje verder eindigde Axelle Roelens, als co van Michaël Pittellioen. En laat Gauthier en Axelle nu net stiefbroer en -zus zijn. Volgend jaar zullen ze samen VAS-proeven rijden.

“We hadden wel gehoopt om vooraan te eindigen in de 2WD Trophy, maar op het algemene eindpodium terecht komen was buiten alle verwachtingen”, zegt Gauthier. “Voor een team met een klein budget was dit een heel aangename verrassing. Onze Opel Astra gaf geen krimp, we reden zelfs niet éénmaal lek en kenden geen enkel technisch probleem in deze rally.”

“Misschien was het mogelijk geweest om Ludovic en Gauthier nog voorbij te gaan”, aldus Axelle. “Onze doelstelling in deze zware tweedaagse was in de eerste plaats uitrijden. Maar we kregen problemen met de intercom, waardoor de nota’s niet altijd goed doorkwamen. Met een schuiver in het veld als gevolg. Bovendien begint de stress dan wat toe te slaan. Ik weet echter niet of we hen konden kloppen. Door onze problemen verloren we wel wat seconden, en waren in de rechte stukken wat sneller. Maar met hun Opel Astra kwamen zij dan sterker uit de bochten. Maar zeg zelf, broer en zus op 3 en 4 in Ieper, het klinkt leuk.”

Zot op Mercedes

“Voor mij begon alles eigenlijk in 2013”, reageert Gauthier. “Met enkele vrienden deden we voordien wat aan autocross, en het idee kwam naar boven om het ook eens in de rallysport te proberen. Ik begon als navigator van Kevin Maerten en Ludovic Vitse. Sinds mijn jeugdjaren was ik echter verzot op de Mercedes 190 E 2.3, mijn eerste privé-auto zelfs toen ik mijn rijbewijs haalde. Ik besloot er een op te bouwen om rally te rijden, en nadien zijn er nog enkele de revue gepasseerd. Ik reed ook nog met een Ford Fiesta en een Suzuki. Zo nam ik als piloot tweemaal de start in de Ypres Historic Rally en éénmaal in het moderne gebeuren. Mijn zus Axelle, die tot voor mijn debuut zeker geen 100 procent rallyfan was, kwam regelmatig eens kijken naar mijn wedstrijden en op een bepaald moment zei ik tegen haar: kleine, we gaan eens samen een rally rijden.”

We komen zeer goed overeen en Gauthier staat me met raad en daad bij

In de rally van Staden vorig jaar gebeurde het dan aan boord van een Opel Adam Cup. Een derde plaats in de klasse F was zelfs een onverhoopt resultaat. “Mijn vuurdoop was echter al enkele weken voordien geweest”, reageert de 23-jarige Axelle. “Staden was meteen een flink uit de kluiten gewassen rally. Een goede vriend Michael Pittellioen bood mij aan om het eens te proberen in de TBR-rallysprint, toen nog maar één proef rijk. Ideaal om het systeem van de nota’s en de tijdskaarten aan te leren. En vanaf dan ging de bal aan het rollen. Ik lees nog vaak de nota’s voor Michaël, en zo rijden we in de komende weken nog de East Belgian Rally in Sankt-Vith en de Hemicuda in Koekelare met de BMW. Zelf hou ik het meest van de rally’s in eigen regio. Waar je naast de weg op de klassementsproeven wel eens je familie of enkele vriendinnen ziet staan. Eens zwaaien naar die mensen geeft je dan wel een boost.”

“Voor mij is dit seizoen voorbij”, aldus Gauthier. “Mijn job als vrachtwagenchauffeur vraagt te veel van mijn tijd om me nog goed te kunnen voorbereiden op een rally. Bovendien is een andere zus aan het verhuizen, dus zal ik daar ook wat van mijn vrije tijd spenderen om te helpen.”

Axelle woont in Vlamertinge en is pas afgestudeerd als vroedvrouw-verpleegster. Ze is eigenaar van de babywellness ‘My first spa’ en kijkt alvast uit naar het komende rallyseizoen. “Naast je broer of naast iemand anders de nota’s lezen, is bijna hetzelfde. Met Gauthier is het soms wel eens wat steken onder water aan elkaar geven in de wagen, en haalt hij wel eens lachend aan: als we hier in de fout gaan, dan is het jouw fout. Maar ik weet dat ik heel wat kan leren van mijn broer, die een pak ervaring heeft. Ik kijk echt uit naar komend seizoen, want we komen zeer goed overeen en hij staat me altijd met raad en daad bij.”

Goede klik

Gauthier is immers weer een Mercedes aan het opbouwen om volgend jaar, samen met Axelle, de meeste VAS-proeven in de buurt en Ieper te rijden. “Naar de voorbereidingen toe is het makkelijk om met je zus samen te werken. En bovendien is er van bij de eerste gereden meters een klik tussen ons.”

Gauthier begon als navigator, maar nam na een tijdje plaats achter het stuur. Is dit ook de bedoeling van Axelle? “Ik denk dat ik mijn plaats als co zal behouden. Een tijd terug kreeg ik een nieuwe heup, en onder andere daardoor zal ik best in het rechterzitje blijven. Als je die piloten aan het werk ziet in de wagen, is het echt ongelooflijk wat zij op zo’n klassementsproef allemaal presteren.” (DT)