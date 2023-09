BK Rally: Reynvoet leidt de dans in Roeselare, Potty geeft op

Na de eerste wedstrijddag van de Omloop van Vlaanderen rijdt Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) aan de leiding. Reynvoet heeft een voorsprong van drie seconden op Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2) die tweede is. Andy Lefevere (VW Polo GTI R5) is derde op 13,4 seconden. BK-leider Maxim Potty (Citroën C3 Rally2) haalde het einde van de eerste wedstrijddag niet.

Andy Lefevere won de eerste klassementsrit van de Omloop van Vlaanderen en werd zo de eerste leider. Het was het begin van een geanimeerde eerste wedstrijddag van deze tiende manche van het BK rally. BK-leider Maxime Potty won de tweede en derde rit en nam het commando over van Lefevere die naar de derde plaats zakte.

Beschadigd wiel

Veel plezier beleefde Potty niet aan zijn leidersplaats. In de voorlaatste rit van de openingsdag bereikte hij de finish met een beschadigd wiel. Potty was 37,2 seconden trager dan ritwinnaar Jos Verstappen en zakte naar de achtste plaats. Bij nazicht van de wagen bleek dat het linkervoorwiel haaks op de wagen stond wat wijst op mogelijke schade aan de ophanging. Potty wist meteen dat het einde verhaal was. Als zijn team de wagen rijklaar krijgt voor zaterdag kan hij, mits de nodige straftijd voor het niet rijden van de laatste klassementsrit, opnieuw van start gaan tijdens de tweede en laatste wedstrijddag.

Door regelmaat op kop

Voormalig Formule 1-rijder Verstappen won de beide avondritten en sluit de dag af als tweede op drie seconden van leider Reynvoet, die geen enkele rit won maar op regelmaat naar de kop van het klassement schoof. Andy Lefevere is derde op 13,4 seconden en heeft op zijn beurt een kleine bonus van een seconde op Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5).

Op zaterdag wordt de tweede wedstrijddag gereden en rijden de deelnemers drie lussen van telkens vijf klassementsritten.