Bjorn Syx vertrekt als favoriet bij de BMW-rijders maar blijft nuchter: “Finishen blijft de minimumvereiste”

Hij was vorig jaar al één van de attracties van de wedstrijd en ook dit jaar zullen veel toeschouwers de passages van Bjorn Syx niet willen missen. De man uit Dikkebus is in de WRC-wedstrijd aanvoerder van een fraai peloton M3’s. Stiekem wil hij ook graag de Porsches het vuur aan de schenen leggen.

Bjorn Syx begon zijn seizoen met twee BK-rally’s in een BMW M3 van Mats Van den Brand, waarna hij vanaf de Rally van de Monteberg op zijn eigen, nieuwe M3 overschakelde. Hij werd er tweede bij de Historics achter Stefaan Stouf en pakte vervolgens de zege in Wervik, als tweede algemeen na Davy Vanneste. Ook in de TBR Short Rally pakte Syx een Historic-zege, maar dan als copiloot. “Omdat zijn vaste copiloot met verlof was, vroeg Danny Kerckhof me om hem te vervangen”, zegt de oldtimerhandelaar. “Ik heb dat aanbod met plezier aanvaard en me oprecht geamuseerd. Je snapt op die manier eens de andere kant van het systeem. Ik waardeer echt de rol van copiloot, want het is zeker niet gemakkelijk.”

De eerste achterwielaangedreven wagen worden, lijkt me nogal onrealistisch

Cozitje

Wat later mocht Syx nog eens van een cozitje proeven: dat van de Toyota Yaris Rally1 aan de zijde van Kalle Rovanperä tijdens zijn testsessie voor Ieper. “Ik had zaken gedaan met hem en vroeg of het mogelijk was om eens mee te rijden met de Yaris. Ik moet zeggen dat het wel van een andere planeet leek. Als je denkt dat je zelf snel gaat… Vooral de auto, het gevoel daarin, wat die kan verdragen en wat die aankan qua bochtensnelheid. Ik kon er met mijn verstand niet bij hoe snel sommige bochten genomen konden worden. Hij zat erbij alsof hij naar tv zat te kijken, maar voor mij was het echt indrukwekkend. Tegelijk geeft de wagen vanbinnen wel een superveilig gevoel. Het is als een trein op rails. Rovanperä heeft daarna ook eens met mijn M3 gereden en vond het heel leuk. Ja, het is een echte BMW-liefhebber.”

Lange wedstrijd

BMW-liefhebbers zullen in elk geval aan hun trekken komen dit weekend, want Syx is er één van de zeven M3-rijders aan de start. “We zouden natuurlijk graag die BMW-strijd winnen. Ik kijk dan ook wat verder naar de GT’s en wie daar deelneemt. Gunther Monnens en Timothy Van Parijs lijken daar de te kloppen mannen met hun Porsches. We moeten ook de natuurkrachten niet willen overtreffen en normaal zal het niet lukken om hen voor te blijven, maar ik zou het toch graag proberen. Als eerste achterwielaangedreven wagen finishen zou zeker mooi zijn, maar lijkt onrealistisch met zo’n namen bij de GT’s. Finishen blijft uiteraard de minimumvereiste. We zullen ons best doen, maar het blijft natuurlijk een lange wedstrijd.”