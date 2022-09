Benoit Verlinde pakt titel in Renault Clio Trophy

Ardooienaar Benoit Verlinde heeft zich in de East Belgian Rally tot kampioen in de Renault Clio Trophy gekroond. Poperingenaar Gilles Pyck haalde de algemene top tien in Sankt-Vith.

De East Belgian Rally, de achtste manche van het BK, kon al uitsluitsel geven over de titelstrijd in de Renault Clio Trophy. Benoit Verlinde kon zich met een overwinning al verzekeren van de eindzege. Na een spannend duel met de Deen Casper Nielsen, genavigeerd door Wervikaan Ward Hanssens, haalden Verlinde en corijder Anton Dupan de overwinning met slechts anderhalve seconde voorsprong. Het duo werd ook knap dertiende algemeen en vierde in het Junior BRC.

Gilles Pyck behaalde met Emile Mourisse een tiende plek algemeen. Het Poperingse duo had in het Junior BRC geen verhaal tegen streekrijder Tom Rensonnet in een identieke Renault Clio Rally4, maar pakte toch belangrijke punten met het oog op de Junior-titel. Kortemarkenaar Chris Vandamme (Alpine A110) finishte met Kurt Declerck als twintigste en tweede in de GT-categorie. Sascha Oosterlinck (Ford Escort MK 2) snelde in de slotronde nog naar een fraaie zege bij de Historics. (JDH)