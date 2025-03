Bekijk de spectaculaire beelden! Na zware crash en stevige ‘godvers’ sleutelt Dennis (42) al aan nieuwe wagen: “Ik hoop de rally van Ieper te rijden”

Van zijn rallywagen blijft weinig over, maar Dennis Declerck kwam met de schrik vrij bij een zware crash. Z’n West-Vlaamse ‘godvers’ gingen het land rond terwijl hij al sleutelde aan een nieuwe wagen.

“Ik ben net terug van bij mijn magische kraker: hij heeft mijn nek terug rechtgezet.” Dennis Declerck (42) demonstreert dinsdagmiddag tot hoever hij z’n hoofd kan bewegen na de spectaculaire crash van afgelopen zondag tijdens de Short Rally van Moorslede. “Mijn kraker kan wonderen verrichten: nog twee sessies en het komt goed. We hielden er geen kleerscheuren aan over.”

Dennis startte 22 jaar geleden PowerWheels in zijn geboortedorp Proven. Hij specialiseerde zich in tweedehands motoren en quads, en bouwde het bedrijf verder uit langs de Poperingseweg in Ieper. Achter de gevel schuilt een showroom van 600 vierkante meter. “Voor deze top occasies komen de mensen vanuit het hele land. We merken wel eens dat we meer naambekendheid hebben in Brussel dan in Ieper”, vertelt Dennis, die ons meeneemt langs z’n levenswerk op weg naar het rallywrak.

Buitelingen

We passeren de werkplaats waar gesleuteld wordt aan motoren en stappen in een lift, die afdaalt naar de kelderverdieping onder het bedrijf. Daar prijkt wat overblijft van de BMW E36 M3 na twee buitelingen. “Het was de eerste keer dat we de auto op z’n dak legden, op die manier toch”, lacht Dennis. “We namen te vlot een linkse coupure en zaten iets te diep. Een stuurfoutje met redelijk grote gevolgen. De auto haperde en we gingen overkop.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dennis deelde zelf de spectaculaire beelden, genomen aan het parcours en in de wagen. “Godver, godver, godver…” In het West-Vlaams vloekte de man erop los vanachter de verbrijzelde voorruit. Ondertussen is hij weer de rust zelve. “Een beetje gevloek… dat is normaal hé. Ik was pas begonnen met vloeken en moest nog kwaad worden. (lacht) Ze hebben het ondertiteld ondertussen, nu is het verstaanbaar voor iedereen. Wanneer wij een filmpje posten hebben we normaal een duizendtal kijkers. Nu zijn het er honderdduizenden. Miserie en crashes worden meer bekeken dan mooie passages. We deelden het toch, want ook als het misgaat moet je dit durven tonen. Een foutje is snel gebeurd en iedereen kan missen, dat hoort bij rally.”

Rally van Ieper

De wagen werd meteen op een transport gezet richting de vestiging van PowerWheels. “Maandag heb ik de hele namiddag gesleuteld om de motor opnieuw aan de praat te krijgen. De auto zelf is total loss. Dat doet pijn, maar we bekijken nu wat we kunnen recupereren voor een nieuwe wagen. De Rally van Ieper stond op ons programma. Dat is kortbij en we zouden er graag nog aan de start komen, maar we moeten het dag per dag bekijken. Ik wil liefst zo snel mogelijk terug starten. Ik beoefen deze hobby intussen zeven jaar en doe alles zelf, ook al heb ik er weinig tijd voor. Vooral daarom is dit een kleine ramp. In onze motorzaak is het momenteel zeer druk. Het seizoen is gestart en de zaak gaat voor. Deze crash bezorgt ons en de sponsors wel extra naambekendheid, we bekijken het positief.” (TP)