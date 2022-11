Beginner Giorgio Derycke start met de wijze raad van Kurt Pauwels: “De proef in Aalbeke is de moeilijkste”

Het is al jaren de gewoonte dat er in de 6 Uren van Kortrijk rallypiloten hun debuut maken terwijl anderen met jaren ervaring aan de start komen. We brachten het Aalbeekse duo Giorgio Derycke en Kurt Pauwels. Giorgio is pas aan zijn vierde rally toe terwijl Kurt in 37 jaar meer dan 200 rally’s reed.

“Dit is inderdaad mijn eerste seizoen in de rallysport. Ik was al jaren een aandachtige toeschouwer tijdens de 6 Uren van Kortrijk en heb ook enkele jaren met een Westfield op circuit gereden in Noord-Frankrijk. Dat was louter recreatief en dus zonder chronometer. Vorige winter kreeg ik de kans om de Ford Fiesta R2 van Kim Bauwens te kopen en in het voorjaar reed ik mijn eerste rally in Wervik. Door een stuurfout verloor ik vijf minuten en mocht ik een goed klassement vergeten. Daarna volgde de Rallye de Semois waar we vroegtijdig aan de kant moesten met een kapotte motor. Nadat de motor hersteld was, gingen we van start in de Hemicuda Rally. We stonden derde in de klasse 3F toen de oliekoeler begon te lekken. We namen geen risico en parkeerden de wagen aan de kant. Telkens bewezen we dat we goed mee zijn in onze klasse maar de resultaten volgden voorlopig nog niet. Dat is best frustrerend”, vertelt Giorgio. “Voor mijn thuisrally kan ik geen beroep doen op mijn vaste copiloot en zullen de nota’s gelezen worden door Jeroen Seys. Hij woont ook in Aalbeke en is lid van ons serviceteam. Onze enige doelstelling is de rally uitrijden en daarom gaan we ons niet te veel bezig houden met onze gerealiseerde tijden”, aldus de 30-jarige tuinier die in de wielersport al een mooi palmares bijeen reed. “Ik ben de kleinzoon van Germain Derycke en heb er twaalf jaar wielrennen opzitten. Tot bij de derdejaars beloften behoorde ik tot de betere renners met onder andere winst in de Internatiekoers van Reningelst. Maar je moet veel opofferen om wielrenner te worden. Na verloop van tijd kon ik het niet meer opbrengen en hing ik de helm aan de haak.”

Ons doel is de rally volledig uit te rijden

Om zijn eerste deelname aan de 6 Uren van Kortrijk tot een goed einde te brengen, kreeg Giorgio goede raad van Kurt Pauwels. De 54-jarige vrachtwagenchauffeur debuteerde in 1985 in de rallysport. “ Een vriend vroeg me om samen de Rallysprint van Paul Lietaer te rijden op het Mandescircuit. We reden er met een Autobianchi A112 en ondanks het feit dat dit zeker niet de snelste wagen was, had ik toch de smaak te pakken. Ondertussen zijn we 37 jaar verder en heb ik de nota’s gelezen voor meer dan 25 piloten en staan er meer dan 200 rally’s op de teller. Zo won ik de TAC Rally in 1995 aan de zijde van Dominique Bruyneel met de bloedmooie Lancia Delta Integrale. In mijn thuisrally kende ik ook een mooi moment toen ik Bram Fonteyne naar de VAS titel historiek navigeerde. Maar ik zag ook al de keerzijde van de medaille. Vorig jaar kwam ik samen met Renzo Herpoel met een snelle R5 wagen aan de start, maar verloren we alle hoop op een goed resultaat al op de eerste proef toen een achterwiel afbrak”, vertelt Kurt.

Achtertuin

Als we Kurt naar goede raad vragen voor Giorgio moet hij niet lang nadenken: “Op de smalle wegen heb je heel weinig marge. Bovendien is het meestal een nat weekend met heel wat vuil op de klassementsproeven. Het is daarom zeer belangrijk om goede nota’s te maken en zeer goed te luisteren naar de copiloot. We rijden allemaal in onze achtertuin en denken daarom dat we de wegen goed kennen. Vergeet niet dat de proef van Aalbeke de moeilijkste van de rally is”, besluit Kurt.