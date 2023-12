Avelgemnaar wint met Verscheuren 6 uren van Kortrijk: Mathieu Vynckier wint voor het eerst voor eigen publiek

Copiloot Mathieu Vynckier uit Avelgem heeft samen met ervaren rot Vincent Verscheuren de 6 Uren van Kortrijk gewonnen. Daarmee hebben ze hun seizoen op een fenomenale wijze afgesloten. Voor de Avelgemnaar was het zijn eerste overwinning voor eigen publiek. Verscheuren wist al voor de zevende maal met de overwinning uit Kortrijk te vertrekken.

Het is geen verrassing dat Vincent Verschueren de 6 Uren van Kortrijk heeft gewonnen. De topfavoriet uit Oost-Vlaanderen was in het verleden al zes keer goed voor de overwinning. Hij was de enige van de kanshebbers die geen fouten maakte en bezorgde zo zijn co-piloot Mathieu Vynckier uit Avelgem zijn eerste overwinning in eigen streek. Op zaterdagavond was Melissa Debackere de snelste op de openingsproef en kon ze haar koppositie behouden tot de tiende proef, Lavano 2, waar ze vast kwam te zitten in het grind. Het duo maakte optimaal gebruik van dat moment om de leiding over te nemen en dankzij een foutloze laatste ronde wonnen ze overtuigend. “Het was een 6 Uren van Kortrijk met alles erop en eraan. Regen en modder maakten de klassementsproeven erg glad, maar we reden een strak tempo en kwamen nooit in de problemen. Dit is mijn zesde deelname hier in eigen streek en mijn eerste overwinning voor eigen publiek”, aldus een dolgelukkige Mathieu Vynckier.

Foutloos

Het winnende duo in Kortrijk, met links Mathieu Vynckier, rechts: Vincent Verscheuren. (foto DM)

Het was nog maar de tweede keer dat het duo samen racete. Mathieu Vynckier is blij dat hij aan de verwachtingen van zijn ervaren piloot kon voldoen. “Voor Vincent betekende dit natuurlijk heel erg veel. Hij wordt ‘Mister Kortrijk’ genoemd en wou die naam waarmaken door hier weer te winnen. Ik ben hem dan ook enorm dankbaar voor de kansen die hij me gaf. Het doet deugd om het vertrouwen te krijgen van een veteraan als Vincent. We moeten ook onze sponsors bedanken. Zij zijn van onschatbare waarde voor ons en onze sport. Zonder hen zouden wij niet kunnen deelnemen en zou de sport gewoon niet meer bestaan.”

Microbe

Mathieu Vynckier begon zijn rally-avontuur door zijn vader. “Hij zat in de organisatie van de rally van Kortrijk. Op die manier ben ik er van jongs af aan in gerold. Het heeft altijd gekriebeld om zelf in een rally-auto te zitten. Het is een microbe die je niet zomaar loslaat. Als Kortrijkzaan was het dan ook een droom die uitkwam om in Kortrijk aan de start te staan en al helemaal om hier te winnen.”

De zaakvoerder van Cocktailbar Stradivarius is afkomstig uit Kortrijk, maar woont al meer dan tien jaar in Avelgem. Zijn vrouw is afkomstig uit Avelgem en bracht hem mee. “Ik ben mijn familie en vrienden enorm dankbaar voor de steun. Vooral mijn gezin. Als zaakvoerder van Stradivarius uit Kortrijk is het geen evidentie om alles te combineren. Gelukkig kon ik rekenen op mijn vrouw en kinderen. Ze hebben me enorm gesteund en staan als een blok achter mij. Zonder hen zou het nooit mogelijk geweest zijn. Juist omdat ik in Kortrijk ben opgegroeid betekende dit zo veel voor mij. Ik kan niet beschrijven hoe goed het voelt om voor eigen publiek de overwinning te pakken.”

Over de toekomstplannen kan Mathieu nog niets concreets zeggen: “We kunnen nog niet zeggen wat onze plannen voor de toekomst zijn, maar Vincent en ik zullen zeker nog samen aan de start van wedstrijden komen. Deze overwinning voelde zo goed en smaakt naar meer.” (JDB)