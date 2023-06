Autostal Atlantic levert hoofdaandeel van deelnemers: “We leven voor de autosport”

Autostal Atlantic is een meer dan gevestigde waarde geworden in autosportmiddens. Sinds het debuut in 1979 zijn ze uitgegroeid tot een blijver. Meer zelfs, in Ieper leveren ze al enkele jaren het merendeel van de starters.

“Met 1.900 licentiehouders, en meer dan 2.000 leden, zijn we in alle autosporttakken vertegenwoordigd” aldus secretaris Freddy Hindryckx. “Daarmee zijn we de grootste club van het land. De tijd dat we door velen als het kleine, weinig zeggende broertje werden bekeken, ligt al lang achter ons. In Ieper leveren we al enkele jaren een groot deel van de deelnemers, zelfs vorig jaar toen de Ardeca Ypres Rally meetelde voor het wereldkampioenschap.”

Junior Planckaert

“Steeds meer gaan onze leden zich ook mengen in alle debatten. Voor de dichte ereplaatsen hebben we enkele sterke pionnen zoals Davy Vanneste met de VW Polo Gti R5, Bernd Casier, Steven Dolfen, Bert Coene en Steve Bécaert, allemaal met een Ford Fiesta R5, Junior Planckaert en Nicola Stampaert met de Skoda Fabia, en Pieterjan Michel Cracco met de Porsche 991 GT3. En ook bij de co-piloten hebben we enkele gevestigde waarden, zoals Ward Hanssens, naast Charles Munster in een Hyundai i20, Jasper Vermeulen in de Skoda naast Vincent Verschueren, en Davy Thierie die Patrick Snijers zal begeleiden in een Ford Fiesta Rally3. Met kleppers als Paul Lietaer, Stefaan Stouf, Pieter-Jan Maeyaert en Cedriek Merlevede maken we zeker aanspraak op het podium bij de Historics, en in zowat alle klassen kunnen we enkele pionnen naar voor schuiven die een stek op het ereschavotje kunnen veroveren.”

Atlantic-village

“Om deze leden van dienst te zijn, plaatsen we op het Minneplein in Ieper een heuse ‘Atlantic-village’, waar de deelnemers de kans krijgen om te sleutelen aan de wagen, maar waar ook de supporters welkom zijn. Misschien om een glimp op te vangen van de sleutelende mecaniciens, of om ergens een tussenstand of meer info te vernemen van hun geliefkoosde piloot”, zegt Freddy Hindryckx.

Naast Freddy Hindryckx, kan Atlantic sinds het debuut ook altijd rekenen op voorzitter Danny Debruyne, die overigens ook zetelt in de technische commissie. Daarnaast bieden Jozef Willemyns en Kris Dulst altijd een helpende hand waar en wanneer nodig. Bij Freddy staat alles in het teken van de autosport. “Per dag mag je toch rekenen op een 30 à 40 telefoontjes, en zeker rond de 80 mails, met vragen allerhande. Daarnaast ben ik ondervoorzitter bij PAK West-Vlaanderen, zetel ik in de sportcommissie van de Vlaamse autosportfederatie VAS en ben ik als afgevaardigde aanwezig op alle testritten die georganiseerd worden. Kortom, ik sta op en ga slapen met de autosport. Hoelang nog? Zolang we gezond zijn, gaan we er zeker mee door.”

Freddy is goed geplaatst om een evaluatie te maken van de rallysport door de jaren heen. “Positief is zeker dat de veiligheid enom geëvolueerd is in de gunstige zin. Als je nu beelden bekijkt van pakweg 30 jaar terug krijg je gewoon koude rillingen. Het publiek stond op straat en ging als een zee open toen de rallywagen er aan kwam. Of men ging gewoon in de gracht liggen om toch maar het mooiste kiekje te hebben. Onvoorstelbaar heden ten dage. Ook de wagens moeten veel meer voldoen aan strenge reglementeringen en worden voor iedere rally aan een strenge controle onderworpen. Ook de teams zijn compleet uitgerust met zelfs brandvrij ondergoed, overall en muts.”

Overvolle kalender

“Anderzijds zien we toch minder goede zaken. Zowel voor organisatoren als voor rijders wordt het moeilijker om de nodige sponsors te kunnen aantrekken. Corona en de minder economische toestand heeft hierin een grote rol gespeeld volgens mij. En dan is er natuurlijk de overvolle kalender, waarbij de wedstrijden elkaar snel opvolgen. Met de hogere inschrijvingsgelden moeten bijgevolg sommige rijders afhaken en hierdoor hebben sommige rally’s helaas minder starters.” (DT)