Autosport VR Racing by Qvick Motors team domineert seizoensopener

De seizoenopener die traditioneel op het circuit van Zolder plaatsvindt, was een kolfje naar de hand van het VR Racing by Qvick Motors team uit Oostende. Met hun gloednieuwe BMW 318i STW ex M Sport Bigazzi domineerden ze beide manches.

Oostendenaar Erik Qvick reed in de kwalificaties bijna twee seconden sneller dan de rest. In de wedstrijd zelf reed hij van begin tot einde aan de leiding. Enkel een lekkende oliefilter zorgde voor wat problemen en liet de concurrentie toe wat te naderen. De zege kwam echter nooit in gevaar.

Aparte manier van rijden

“Een nieuwe wagen zorgt altijd voor wat extra stress. Zeker als je hem vooraf slechts twee keer twintig minuutjes hebt kunnen testen”, opent Eric Qvick. “Natuurlijk ben ik heel tevreden dat dit nieuw project meteen een schot in de roos blijkt te zijn. Deze topwagen is een fabriekswagen gebouwd bij Motorsport zelf en ging de voorbije jaren zowat de wereld rond. Zowel in Australië, Nieuw-Zeeland en Noorwegen zette hij mooie resultaten neer. In de 24 uren van Le Mans viel hij echter uit. Het vergt wel een aparte manier van rijden en is zeker niet voor iedereen weggelegd. Zelf ik geniet weer van het racen met historische topwagens. Het merk BMW ligt mij het nauwst aan het hart.”

“Samen met Tom van Rompuy van VR Racing hoop ik op een succesvol seizoen, al is de concurrentie zeker niet van de poes. Vooral de Corvette C4 heeft een pak meer vermogen en zal ongetwijfeld onze grootste concurrent in de titelstrijd worden. Het kampioenschap bevat wagens van het jaar 1970 tot 2000. Onze klasse Platform vier is de meest competitieve met wagens gebouwd tussen 1990 en 2000. De volgende manche is op het circuit van Spa-Francorchamps. Het zal heel moeilijk worden om op dit veel langere en snellere circuit dezelfde resultaten neer te zetten. We zullen onze tactiek serieus mogen aanpassen, willen we de snellere wagens achter ons houden. Verder rij ik nog enkele ‘Golden Area’-wedstrijden in Duitsland. Dit met mijn speciaal ontworpen BMW 320 serie”, aldus Qvick.

Thiers zesde

De nieuwe Russell Racing Lamborghini van de broers Thiers reed in zijn manche even aan de leiding. Na twintig minuten maakte Corten echter een pirouette en verloor een minuut in de zandbak. Nadien kregen ze nog een penalty wegens te trage pitstop waardoor ze geen rol van betekenis konden spelen en slechts als zesde over de meet kwamen. (JLO)