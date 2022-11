Autosport floreert in Aalbeke, dorp van de rally van Kortrijk:“Kruispunt van meerdere proeven”

De 6 Uren van Kortrijk zijn ieder jaar de afsluiter van het West-Vlaamse rallyseizoen. De zeer populaire rally, 165 ingeschreven teams dit jaar, heeft het centrum van Kortrijk als uitvalsbasis, maar de klassementsproeven bevinden zich in de Kortrijkse deelgemeentes en omliggende dorpen. Dit jaar is Aalbeke hét dorp van de rally.

De smalle asfaltwegen ten zuiden van Kortrijk moeten uitmaken wie de snelste is in deze laatste afspraak van het jaar. Met snelheidsritten in Marke, Rollegem, Aalbeke en Moeskroen is Autostal Groeninghe er in geslaagd jaar na jaar een snel en technisch parcours aan te bieden. Het traject wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgewerkt en zo zagen we met de jaren dat zowel Bellegem als Zwevegem van de rallykaart verdwenen en dat Aalbeke meer en meer de draaischijf geworden is van de rally.

Lokale teams

Hoog tijd om ons licht op te steken in Aalbeke en na te gaan of Aalbeke inderdaad het dorp van de rally genoemd kan worden. We gingen poolshoogte nemen in café De Labberleute waar Dieter D’Alwein een tiental lokale teams te gast had en waar honderden supporters en sympathisanten voor een gezellige avond zorgden.

“Ik denk dat Aalbeke voor het eerst een vermelding kreeg in het rallysportmilieu door Paul Devos. Hij was een lokale Fiat-verdeler en het Italiaanse automerk stond in de jaren 80 bekend voor zijn sportieve wagens”, aldus Dieter D’Alwein. “Al snel kreeg hij de vraag om auto’s klaar te stomen voor de rallysport. Wat ooit begon met een kleine Autobianchi A112 groeide al snel uit tot een echte rally-afdeling met als hoogtepunt de periode van de Lancia Delta Integrale met Dominique Bruyneel en Claudie Tanghe als speerpunten. De Lancia Delta Integrale was een iconische wagen in de rallysport en toen Paul Devos twee van die bolides in zijn garage had staan, wist iedereen waar Aalbeke lag.”

Het worden drukke, maar gezellige weken in Aalbeke

“Naast de piloten die bij Devos Motorsport onderdak vonden, waren er nog Aalbekenaren die in de rallysport actief waren. Denken we maar aan Didier Duquesne (die de 6 Uren van Kortrijk won in 2013, red.), de familie Herreman, Grégoire Coulembier en recentelijk Kim Bauwens en Giorgio Derycke.” “Maar er is meer. Zo zijn er verschillende mensen van de organisatie die in Aalbeke wonen. Denken we maar aan bestuurslid Joost Ghyssel. Daarenboven zijn er in Aalbeke heel wat mooie wegen om een klassementsproef uit te tekenen. Het was dan ook evident dat de mensen van Autostal Groeninghe al snel onze richting uitkeken bij de heropstart van de rally in 2013. En vergeten we niet dat Aalbeke zowat op kruispunt ligt van de verschillende proeven: Marke, Rollegem en Moeskroen.”

We zitten dit jaar al aan tien teams, hebben een podium en een professionele speaker en is het een avond waar zowel piloten, sponsors als sympathisanten elkaar ontmoeten

“Bij die heropstart moesten de deelnemers hun roadbook afhalen in café Beenhouwerijtje hier vlak in de buurt. Ik voelde dat er ook bij mij iets aan het broebelen was en besliste al snel om in aanloop naar de rally iets te doen. Het werd een gezamenlijk project van een zestal piloten en ikzelf waarbij we, enkele dagen voor de rally, een voorstelling hielden van de plaatselijke rallywagens. Ondertussen is dit met de jaren uitgegroeid tot een vaste afspraak voor de piloten uit Aalbeke en de talrijke sympathisanten. We zitten dit jaar al aan tien teams, hebben een podium en een professionele speaker en is het een avond waar zowel piloten, sponsors als sympathisanten elkaar ontmoeten.”

Groot scherm

Op de dag van de rally zelf opent Dieter zijn café open om 8.30 uur. “We hebben een groot scherm waarop de meest recente tussenstanden geprojecteerd worden, we verkopen programmaboekjes en rallypetten en tussendoor kunnen de klanten genieten van een spaghetti of van stoofvlees met frietjes.”

Maar in Aalbeke leeft niet alleen de rally, want ook het WK voetbal wordt er op de voet gevolgd. “Het worden inderdaad hectische weken”, vervolgt Dieter. “Onmiddellijk na de rally is er het WK. We hebben een overkapping van ons terras voorzien zodat de mensen beschermd zijn tegen wind en regen. Er worden drie grote televisieschermen geplaatst om het voor de klanten aangenaam en comfortabel te maken om de voetbalwedstrijden te volgen. We hebben een maximum capaciteit van 200 mensen en daarom vragen we dat iedereen tijdig zijn reservatie doorstuurt. Het worden drukke maar gezellige weken in Aalbeke en dat toont aan dat ons dorp leeft.”