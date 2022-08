Ardeca Ypres Rally op gang getrokken in Nieuwkerke

Traditioneel wordt de Ypres Rally op gang getrokken met een shakedown. En al even traditioneel gaat deze door in Nieuwkerke.

Vorig jaar, bij de eerste opname in het WRC, kregen de toppers nog een eigen testrit af te werken in Langemark. Nu moesten ze allemaal over het dorpsplein van de Heuvellandse gemeente passeren.

Het leek wel een bepaald signaal, want net voor de start om 16.00 uur vielen er enkele regendruppels, maar toen huidig WK-leider, de Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), zijn eerste rit afwerkte braken de zonnestralen door de wolken.

Vroege startuur

Het viel bij de meeste mensen wel op dat er minder publieke belangstelling was tegen de start. De oorzaak lag volgens velen bij het vroege startuur, en de meeste toeschouwers pas richting Nieuwkerke konden kiezen na de dagtaak.

Co-piloten die niet starten. © EF

Dichtbij het marktplein stonden Hans Delorge (Kortrijk), vader Peter en dochter Julie Van Laeken (beiden uit Hooglede) toe te kijken. Allen zijn ze gekend in het milieu als co-piloot. Julie was overigens de dame die ooit naast Paul Lietaer zat toen het stuur afbrak van de Ford Escort.

Unieke kans

“Een WRC-proef meemaken op een goede 20 km van je deur is een onuitgegeven iets” aldus Peter. “Langs de ene kant doet het natuurlijk pijn dat je er zelf niet bij bent, maar anderzijds hebben we nu een unieke kans om al die wereldtoppers eens aan het werk te zien. Ik hou de beste herinneringen over aan mijn laatste Ieper-deelname aan de zijde van Claudie Tanghe (Porsche) in 2019. Met een assistentiezone op de Ieperse Grote Markt zijn dit gebeurtenissen die altijd in je achterhoofd blijven draaien.”

Lander Lozie. © EF

Maar ook de gewone toeschouwers tekenen natuurlijk present. Sebastien Deschildre en Lander Lozie waren als Nieuwkerkenaars vergezeld van een meute vrienden. “Als dorpeling is het een verplicht nummer dat we hier aanwezig zijn” lacht Lander.

Sebastien is zowat grootgebracht met de rallysport. “Mijn vader Thierry was inderdaad co-piloot en zat naast diverse rijders. Na deze shakedown ga je ons nog op diverse klassementsproeven aantreffen gedurende het weekend, zonder echt een uitgesproken favoriet te hebben. Wij zijn, zoals zovelen, echte rallysupporters.”

De testrit loopt nog tot 23 uur, de Ardeca Ypres Rally gaat vrijdagmorgen van start.

(DT)