Andy Lefevere klaar voor Omloop van Vlaanderen: “Tevreden met top acht”

Met zeges in de TBR Short Rally en de Rally van Staden is Andy Lefevere helemaal klaar om te schitteren in de Omloop van Vlaanderen. De autohandelaar uit Staden scoorde in de recentste vijf edities niet goed, maar zijn 22ste deelname zou een schot in de roos moeten worden. En daarmee bedoelt Lefevere: “Bij de top acht.”

“Tijdens de Omloop van vorig jaar kenden we pech”, aldus Andy Lefevere. “De V-riem vloog eraf en de motor kreeg te warm. De herstelling was geen probleem op zich, ware het niet dat de wisselstukken niet voorradig waren en lang op zich lieten wachten. Daarna heb ik hartproblemen gehad en moest ik enkele maanden rust nemen. Zo moest ik forfait geven voor de Short Rally van Moorslede en de TAC Rally, en maakte ik pas mijn heroptreden in de ORC Rally.”

Toch heeft Lefevere niet stilgezeten. “Ik kocht de BMW 1M van Jelle Segers en deed daar enkele verbeteringen aan. Toen de wagen klaar was, heb ik er de ORC Rally mee gereden om te testen. Met een zesde plaats algemeen was het een geslaagde rentree. De wagen staat nu perfect in orde en is te koop.”

“Ondertussen heb ik een Mercedes 190 gekocht, om enkele onverharde rally’s te rijden in Frankrijk. We hebben een motor gemaakt van zo’n 250 pk en gaan nu nog de ophanging en de vering aanpakken. Die Mercedes 190 zal geen winnaar zijn, maar het is de bedoeling om heel veel dwars te rijden en veel plezier te beleven. Een goed resultaat is van ondergeschikt belang. De auto moet tegen volgend jaar klaar zijn.”

Het heroptreden van Andy was een schot in de roos.

“De zeges in de TBR en Staden deden uiteraard deugd. Toen ik het project met de Porsche begon, rekende ik op vijf tot zes rally’s vooraleer ik de wagen onder de knie zou hebben en de Porsche helemaal op punt zou staan. Het heeft iets langer geduurd, maar nu heb ik een goed gevoel als ik achter het stuur zit. We hebben heel lang gewerkt om de juiste combinatie van wegligging en banden te vinden. De Porsche bezorgt me nu kippenvelmomenten, maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat dit geen wagen is voor iedereen.”

Zoveelste dure R5

“Toen ik twee jaar geleden op zoek ging naar een andere wagen, wilde ik niet de zoveelste dure R5-wagen in de rij zijn. Pas op, de Porsche is ook geen goedkope wagen, maar het grote voordeel is dat we het onderhoud zelf kunnen doen. Ik had gedacht dat we iedere rally met een achttal Porsches aan de start zouden staan, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Ik mis toch wel de onderlinge confrontaties. “

Nu maakt de Stadenaar zich op voor de Omloop. “Mijn beste resultaat daar was een tweede plaats, in 2007 met de BMW, en dat zullen we dit jaar niet verbeteren of evenaren. In 2017 hadden we de zege voor het grijpen toen we uitgeteld werden door aquaplanning, maar dat speelt nu geen rol meer. Het parcours in en rond Roeselare ligt de Porsche niet zo goed. Ondanks het snelle asfalt zijn er te veel korte bochten waarbij men heel diep de bocht aansnijdt en dat kan ik met de Porsche niet. Ook hebben de R5-wagens een veel kortere remzone na een reeks van snelle situaties. Onze Porsche weegt veel meer en daarom moet ik veel vroeger in de remmen. Met een plaats in de top acht zal ik tevreden zijn.” (Filiep Masselin)