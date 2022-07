Andy Lefevere en Laurens Serpieters winnen eerste TBR Short Rally

De eerst TBR Short Rally werd een groot succes. De weergoden waren de rally goed gezind en het talrijk opgekomen publiek zag een meer dan spannende wedstrijd. Door het forfait van Vincent Verschueren kregen we een zeer open rally.

Limburger Gunther Monnens was het snelst weg en de zegekandidaat was op de eerste proef meteen drie seconden sneller dan Bécaert en elf seconden sneller dan Lefevere.

Maar het feest van de Porsche uit Limburg duurde niet lang. Op de tweede proef kreeg Monnens af te rekenen met een nukkige alternator en viel ook nog de intercom uit. Daardoor viel hij terug naar de zevende plaats. Op de vierde proef was het dan einde verhaal toen het rechter voorwiel afbrak bij het aansnijden van een bocht.

Steve Bécaert werd de nieuwe leider, maar kon ook maar een proef genieten van zijn leidersplaats. Een traag gestarte Andy Lefevere nam het commando over, maar zijn voorsprong bedroeg slechts één seconde. Op de twee korte proeven konden geen van beiden een kloof slaan, maar het was toch telkens Lefevere die een paar tellen sneller was dan Bécaert. Uiteindelijk haalde Andy Lefevere het met 18 seconden verschil en moest Steve Bécaert voor de vijfde maal tevreden zijn met de tweede plaats.

Resterende podiumplaats

De strijd voor de resterende podiumplaats was er één tussen Mitsubishi’s. Kurt Boone kwam aan de start met een zelf opgebouwde Lancer Evo X R4, terwijl Jonas Langenakens, dankzij een lokale sponsor, de verplaatsing had gemaakt vanuit Landen. Ondanks het feit dat het pas de tweede wedstrijd was met zijn Lancer Evo X was Kurt Boone snel vertrokken, maar moest hij wennen aan het gladde asfalt.

Jonas Langenakens had al vier maanden geen rally meer gereden en was daarom voorzichtig gestart. Toen hij op de zesde proef ook nog een velg kapot reed, leek de strijd gestreden. Maar Langenakens verhoogde stelselmatig zijn tempo en ging op de laatste proef nog voorbij Kurt Boone en werd zo derde met minder dan een seconde voorsprong. Nadat zijn motorproblemen pas de dag voor de rally opgelost waren, reed Brecht Hoorne opnieuw een knap resultaat bijeen. Hij werd vijfde algemeen midden het pk- en 4×4-geweld. Hij hield nog net Chris Vandamme achter zich. Vandamme kan steeds beter overweg met zijn Alpine A110 en met zijn zesde plaats hield hij nog net de historics achter zich.

Historics

Bij de historics werd Danny Kerckhof met Björn Six als copiloot de winnaar met de BMW. © DM

Paul Lietaer kwam voor de gelegenheid aan de start met zijn Ford Escort RS 1800 en met zijn dochter als copiloot. Hij moest de BMW M3 van Danny Kerckhof en de Ford Sierra Cosworth van Stefaan Stouf laten voorgaan. Stouf leek lange tijd op weg naar de zege, maar een kapotte aandrijfas rechts voor deed hem veel tijd verliezen. Zo ging de zege naar Danny Kerckhof die zowat in zijn achtertuin reed.

De top tien werd vol gemaakte door Xavier Beel die nog net de winnaar in Divisie 1&2, Stefaan Tjoens, achter zich hield.

Uitslag

1. Lefevere-Serpieters (Porsche 997 GT3), 2. Bécaert-Van de Walle (Ford Fiesta R5 Evo),3. Langenakens-Delvaux (Mitsubishi Lancer Evo 7), 4. Boone-Geerlandt (Mitsubishi Lancer Evo X R4), 5. Hoorne-Deroo (BMW E36), 6. Vandamme-Declerck (Alpine A110), 7. Kerckhof-Syx (BMW M3), 8. Stouf-Erard (Ford Sierra Cosworth), 9. Lietaer-Lietaer (Ford Escort RS 1800), 10. Beel-Vermeulen (Mitsubishi Lancer Evo X).