Alain Penasse, voorzitter van Superstage, blikt vooruit op Ypres Rally: “De toekomst ligt mee in de handen van de toeschouwers”

Na een succesvolle eerste WK-editie vorig jaar maakt de Ypres Rally dit jaar opnieuw deel uit van het WRC. Met een gewijzigd format, meer deelnemers en meer toeschouwers, kondigt de wedstrijd zich veelbelovend aan, maar het aspect veiligheid blijft van primordiaal belang. “Een KP annuleren komt niemand ten goede”, zegt organisator Alain Penasse.

Het verhaal is intussen bekend: na een geslaagde invalbeurt in het WK mag de Ypres Rally dit seizoen opnieuw het WRC vervoegen als vervanger voor de Ierse manche. Superstage liet dit jaar de derde wedstrijddag in Francorchamps vallen en blijft het ganse weekend lang in de Westhoek. Het zorgde er mee voor dat de organisatie tot dusver een stuk vlotter verliep. “Het was makkelijker omdat Francorchamps er niet inzit, maar ook omdat iedereen ondertussen het niveau van het WK kent”, zegt Alain Penasse, voorzitter van Superstage. “Vooral voor de medewerkers wordt het eenvoudiger. Het eerste jaar wisten ze niet wat er op hen afkwam. Dit jaar zijn ze veel meer vertrouwd met het gebeuren.”

Meer volk verwacht

Nu er geen beperkende coronamaatregelen meer zijn en heel wat buitenlandse toeschouwers de rally via tv hebben ontdekt, mag een pak meer volk verwacht worden. “We horen het genoeg, alle logies in de streek en ver daarbuiten zitten vol”, gaat Penasse verder. “Maar vergelijken met de ticketverkoop van vorig jaar is moeilijk, want we hebben die toen heel laat opgestart. Ik denk dat de meeste mensen nog altijd last minute een ticket kopen. Het is een trend die door corona nog verstrekt is. Belangrijk om weten is dat we enkel online tickets verkopen, waarna men die vanaf zondag 14 augustus kan omruilen voor bandjes in onze ticketshop. De reden dat de shakedown in Nieuwkerke losstaat van het algemene ticket is omdat we daar de tickets willen beperken. We willen er een overrompeling vermijden.”

Een KP annuleren komt niemand ten goede. Ook wij krijgen daardoor minder punten

Het publiek op de proeven beheren wordt opnieuw één van de grote uitdagingen. Vorig jaar liep het even mis op vrijdagavond, toen KP Zonnebeke geannuleerd werd wegens ongehoorzame toeschouwers. “Dat was heel jammer voor de mensen die zich op die KP bevonden. Als iedereen zich gedraagt en respect heeft voor de baancommissarissen, dan moeten wij zo’n beslissing niet nemen. Een KP annuleren komt niemand ten goede. Ook wij krijgen daardoor minder punten van de FIA-veiligheidscommissie. We willen de toeschouwers oproepen om alle veiligheidsregels te respecteren en respect te tonen voor de marshalls. Die mensen weten wat nodig is en wat er gevalideerd is door de overheid. Als het veiligheidsboek zegt dat je op een bepaalde plek niet mag staan, dan mag het niet. Daar kan niemand iets aan veranderen.”

Een halfuur voor de start van elke proef zal voormalig WK-pilote Michèle Mouton opnieuw de veiligheid controleren. Zoals in het WK gebruikelijk is, is het belangrijk dat alle toeschouwers dan al zoveel mogelijk hun plek hebben ingenomen. “Als iedereen dan nog op de klassementsproef loopt zoals in de Nieuwstraat in Brussel op zaterdag, dan is het onmogelijk om te zeggen of die KP veilig is. Vorig jaar werd dat een beetje door de vingers gezien, maar als er dit keer opnieuw een kwartier voor de start toeschouwers op de proeven wandelen, riskeren we opnieuw KP’s te moeten annuleren. De timing is zodanig opgemaakt dat toeschouwers twee KP’s per lus kunnen doen. Als iedereen zich daaraan houdt en mooi op tijd komt, dan verloopt alles zoals het moet. Het WK is eigenlijk een vlotte samenwerking tussen de organisatie, de toeschouwers en de federatie. Als iedereen zijn werk doet, dan hebben we een geslaagd weekend.”

Toekomst

De deelnemerslijst bevat uiteraard alle grote namen uit het WRC. Daarnaast oogt ook het veld in WRC2 en het BK indrukwekkend. “Ik denk dat we een mooier deelnemersveld hebben dan vorig jaar. We hebben 118 auto’s verdeeld over de twee wedstrijden, WRC en nationaal. Dat zijn er ruim twintig meer dan vorig jaar. Ook de kwaliteit van het startveld is impressionant. We hebben tien Rally1-wagens en 37 Rally2-wagens. De nationale wedstrijd telt een dertigtal wagens. We hebben daar vooral gezien dat iedereen die zeker een plekje wou, zich heel snel heeft ingeschreven.”

Als de fans massaal tickets kopen, kunnen wij een WRC in België betalen

Of en wanneer het WRC nog terugkomt naar Ieper is voorlopig koffiedik kijken. ” We bekijken het jaar per jaar”, klinkt het. “Ik denk dat als we een goede indruk nalaten dit jaar en als het publiek zich goed gedraagt, er geen enkele reden is waarom we volgend jaar geen EK naar hier kunnen halen. Het WK is niet voor ieder jaar. Het klopt dat er terug meer manches buiten Europa kandidaat zijn. De toekomst ligt mee in handen van de toeschouwers. Als zij een ticket kopen, kunnen wij het WRC in België betalen. Anders wordt dat heel moeilijk, want in tegenstelling tot andere landen is hier heel weinig steun van de overheid.”

Keert de Ypres Rally tot slot nog terug naar juni? “We hebben de rally ook liever in juni, want voor onze medewerkers is organiseren in de zomer geen makkie. Ook voor sommige leveranciers ligt het moeilijk. Je moet rekening houden met verlofperiodes en veel vroeger met alles beginnen. We staan dus niet te springen om in augustus te organiseren. Als de kalenders het toelaten, geniet juni zeker de voorkeur.”