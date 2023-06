Alain Penasse, voorzitter Superstage, blikt vooruit op Ardeca Ypres Rally: “We proberen altijd iets meer te bieden en dat is weer gelukt”

De Ypres Rally knoopt dit jaar weer aan met het vertrouwde tweedaagse format in juni, nadat het WRC twee jaar op rij te gast was in augustus. Het parcours werd iets compacter en de Ypres Historic Rally is niet langer een aparte wedstrijd, maar met de komst van het Brits kampioenschap en enkele WRC2-toppers blijft de wedstrijd internationaal getint.

Na de tweede WK-editie in augustus vorig jaar was al duidelijk dat het WRC dit jaar niet van de partij zou zijn in Ieper. Er werd toen hoop gekoesterd om het Europees kampioenschap opnieuw binnen te halen, maar uiteindelijk keert de formule van 2019 terug. “We hebben onderhandelingen gevoerd voor het EK, maar we konden niet aan de voorwaarden voldoen”, vertelt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage. “We hebben daarom beslist om weer het Belgische met het Britse kampioenschap te combineren. De Britten zijn hier al enkele keren geweest en waren tevreden dat ze konden terugkeren.”

Organisatorisch verandert er voor Club Superstage weinig, al werden er wel enkele zaken overgehouden uit de WK-jaargangen. “Het WK is veel groter en omvangrijker, maar de organisatie van de wedstrijd is op zich niet compleet anders. Zaken zoals bijvoorbeeld de speciaal voorziene parkings zijn wel gebleven. De mensen van het spectator management zijn daarvoor op dezelfde manier te werk gegaan.”

Korter parcours

Opvallend dit jaar is het kortere parcours: de Ypres Rally telt nog 220 kilometer tegen de klok en dat zijn er zo’n 50 minder dan de laatste tweedaagse editie in 2019. “Die vraag komt vanuit de nationale kampioenschappen. Uiteindelijk is het ook een vraag die komt van de deelnemers, want als je een wagen huurt, stijgt de prijs naarmate het aantal kilometers. Dat we met de proef van Westouter niet meer in Frankrijk rijden, is niet alleen hierdoor, maar ook omdat er een wielerwedstrijd plaatsvindt in Boeschepe. Verder moet je qua proeven gewoon keuzes maken. Het is de bedoeling om te blijven afwisselen. De klassiekers zullen er altijd bij zijn, maar voor andere proeven zullen we eerder naar een beurtrolsysteem gaan. Zo beperken we ook de overlast voor de bewoners.”

Vergane glorie

Nu het WK is verdwenen, keert ook de Ypres Historic Rally terug naar juni, maar de wedstrijd wordt niet langer apart georganiseerd. “We hebben vroeger altijd apart georganiseerd omdat er soms tot 120 deelnemers waren, het Europees kampioenschap van de partij was en we over Boezinge als rallycentrum konden beschikken. Ondertussen zijn er veel minder deelnemers, is het EK verdwenen en is Boezinge momenteel bijna onbereikbaar. Dit zijn allemaal redenen die er ons toe brachten om niet langer een aparte wedstrijd te organiseren. Net als in de andere BK-wedstrijden rijden alle wagens nu samen in één wedstrijd.”

Met slechts een vijftiental deelnemers lijken de hoogdagen van de historics evenwel achter de rug. “De historics zijn intussen een beetje vergane glorie. Je hebt nog Paul Lietaer, Stefaan Stouf, enkele BMW-rijders en dat is het zo’n beetje. Wie nog een Escort of Manta in de garage heeft staan, komt daar bijna niet meer mee buiten omdat ze toch niet meer meekunnen. De historics hebben veel van hun glorie verloren toen de youngtimers op het appel zijn verschenen. Het niveau werd zo hoog en alles werd zo duur dat de charme grotendeels verdween.”

Adrien Fourmaux

Het Brits kampioenschap zorgt opnieuw mee voor de internationale allures van de wedstrijd. “Dankzij het Brits kampioenschap hebben we Adrien Fourmaux als grote naam aan de start, wat wel een pluspunt is. Het totaal aantal Britten is dan misschien eerder een tegenvaller. Een week voor Ieper wordt in Ierland de Donegal Rally gereden en aangezien het Brits kampioenschap veel Ieren telt, helpt dat zeker niet. Door de Brexit en allerhande douaneformaliteiten blijkt het voor veel Britten ook niet zo simpel om rally te komen rijden in Europa. Ik denk dat veel piloten daar wat schrik van hebben.”

Het BK, waarin Penasse tot het team promotoren behoort, werd dit jaar uitgebreid tot dertien wedstrijden. Door de grotere keuze lijken enkele Waalse BK-rijders Ieper over te slaan. “Met dat keuzesysteem kunnen piloten de rally’s in de regio van hun sponsors gaan rijden, wat voor velen net voordelig is. Als Oudenaarde weer uit het BK zou verdwijnen, krijg je opnieuw ontevreden piloten. Wat je ook doet, er zullen er altijd aan de klaagmuur staan. Het zijn vaak ook diegenen die geen volledig kampioenschap rijden. Maar sommigen die dan wel voor de titel willen gaan, rijden Ieper ook niet. Hoe kun je dan kampioen worden als je Ieper niet rijdt?”

110 teams

Hoe dan ook is men bij Club Superstage tevreden over het deelnemersveld, dat uiteindelijk op zo’n 110 teams lijkt af te stevenen. “Ik denk dat we wel tevreden mogen zijn met dat aantal. We halen daarmee het hoogste aantal deelnemers in het BK dit seizoen. Ook qua buitenlandse toppers mogen we zeker niet klagen. Het is altijd onze bedoeling om iets meer te bieden dan een gewoon deelnemersveld en dat is opnieuw gelukt”, aldus Alain Penasse.