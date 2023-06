Adrien Fourmaux wint 58ste Ypres Rally

Adrien Fourmaux heeft samen met Alexandre Coria de 58ste Ardeca Ypres Rally op zijn naam geschreven. De Franse Ford-rijder ging de Brit Chris Ingram (VW Polo) en Maxime Potty (Citroën C3) vooraf.

Nadat Fourmaux gisteren aan de leiding kwam na de sortie van Stéphane Lefebvre, kon hij vandaag vooral controleren. Hij kreeg het nog even spannend toen zijn Ford Fiesta in Dikkebus plots op ‘road modus’ overschakelde, maar zijn leidersplaats kwam nooit in gevaar.

“Dit is een mooie revanche na onze eerdere twee deelnames die slecht eindigden”, vertelde de Fransman aan de finish. “Het asfalt was het ganse weekend erg glad, maar we kennen ondertussen het verhaal hier. We hadden de wedstrijd goed onder controle, ook al hadden we weinige marge. Wie hier de laatste Franse winnaar was? Ragnotti, toch een grote naam. Een fan vertelde me het gisteren. In 1985, ik was nog niet eens geboren!”

Chris Ingram strandde uiteindelijk op net geen achttien seconden van de winnaar. “Ik denk dat het geen schande om tweede te eindigden achter Adrien, zeker als je weet dat maar mijn eerste echte rally was met de Polo”, zei de Brit, die de BK-manche won.

BK-leider Maxime Potty kruidde zijn sterk seizoen met een derde plaats na een knappe remonte in de slotfase, nadat hij vrijdag in de fout ging. De Citroën-rijder ging in de slotproef nog over titelconcurrent Cédric Cherain (Hyundai i20). Het duo werd op de hielen gezeten door Niels Reynvoet (Citroën C3), die uiteindelijk vrede moest nemen met de vijfde plek.

Davy Vanneste (VW Polo) finishte als eerste West-Vlaming op een zesde plaats. “Het was een schitterend weekend voor ons, ook al ben je misschien nooit helemaal tevreden,” sprak de Menenaar. “We zaten even dicht bij het podium, maar hebben geen gekke dingen gedaan om per se dichter te raken.”

Achter Vincent Verschueren (Skoda Fabia) reed Poperingenaar Gilles Pyck (Hyundai i20) naar een knappe achtste plek, voor Bellegemnaar Bernd Casier (Ford Fiesta) en Freddy Loix (Skoda Fabia), die een oververdiende podiumplek verloren zag gaan na een lekke band.

In GT ging de winst naar Amaury Molle (Alpine A110), terwijl Ardooienaar Benoit Verlinde (Renault Clio) naar de zege in Rally3 reed. Paul Lietaer (Opel Ascona 400) reed naar zijn tiende zege bij de Historics voor Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3) en Didier Vanwijnsberghe (BMW M3). Jonas Dewilde (Renault Clio Rally4) pakte de overwinning in het Junior BRC.

(JDH)