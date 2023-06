Adrien Fourmaux leider na eerste wedstrijddag in Ypres Rally

Adrien Fourmaux heeft na acht proeven de leiding genomen in de Ypres Rally. De Franse Ford-rijder kon profiteren van een zware crash van landgenoot Stéphane Lefebvre.

De Franse topfavorieten animeerden de wedstrijd van meet af met een leuke secondenstrijd, maar die kwam helaas ten einde op de tweede doortocht in Mesen. Lefebvre ging er als leider zwaar van de baan en zag daarmee alle zegekansen in rook opgaan. “Mijn zwaarste crash ooit ja”, zei de Nordist bij de collega’s van La Dernière Heure. “Aan 140 of 150 km/u raakte de carterplaat de grond en ben ik de voortrein kwijtgeraakt. We zijn in een veld geraakt, waar een kleine gracht ons lanceerde voor een hele reeks koprollen. Gelukkig zijn we ongedeerd en werd er niemand geraakt.”

Verraderlijk parcours

“Heel jammer wat er Stéphane is overkomen”, aldus leider Fourmaux, die zestien tellen voorsprong heeft op de Brit Chris Ingram. “Ik had de strijd liever verder gestreden op de proeven. Het parcours lag er wel verraderlijk bij.” Freddy Loix staat knap derde bij zijn debuut met de nieuwe Skoda Fabia. ‘Fast Freddy’ telt momenteel 25” achterstand op leider Fourmaux.

Vanneste eerste West-Vlaming

Cédric Cherain (Hyundai i20) bezet momenteel de vierde plek op 37”, voor Niels Reynvoet (Citroën C3) en Davy Vanneste (VW Polo), de eerste West-Vlaming in de tussenstand. Vincent Verschueren (Skoda Fabia), Maxime Potty (Citroën C3), de Brit James Williams (Ford Fiesta) en Bernd Casier (Ford Fiesta) maken de voorlopige top tien compleet. Met Gilles Pyck (Hyundai i20, 11de), Bjorn Syx (Citroën C3, 13de) en Steven Dolfen (Ford Fiesta, 15de) staan nog drie West-Vlamingen in de top vijftien.

Benoit Verlinde (Renault Clio) is de leider in Rally3 terwijl Paul Lietaer (Opel Ascona 400) de leiding in handen heeft bij de Historics. Jonas Dewilde (Renault Clio Rally4) bezet nipt de koppositie in het Junior BRC.

(JDH)