Aaron Ollevier mikt op sterke prestatie: “We willen de lat zeker nog iets hoger leggen en zo hoog mogelijk eindigen”

In 2019 maakte Aaron Ollevier, samen met co-piloot Steven Santy, zijn debuut als rallyrijder. Vorig jaar debuteerde het Beselaarse duo dan voor de eerste keer op WRC-vlak in de Ieperse rally.

“Na amper wat regionale ervaring, was het voor ons echt zoeken naar het juiste ritme in Ieper”, aldus de bijna 24-jarige zoon van oud-rallyrijder Jimmy. “We voelden aan dat, naarmate we meer parcourskennis opdeden tijdens de rally, we beter en beter gingen presteren.”

“Uiteindelijk wisten we als derde Belgische Junior te finishen, wat een meer dan behoorlijke opener is voor een neofiet. Dit jaar willen we de lat zeker nog iets hoger leggen. Met de kennis die we intussen hebben opgedaan, willen we ons hoe dan ook laten gelden tussen onze klassegenoten, zonder iemand echt in het vizier te houden. Gewoon zo hoog mogelijk eindigen.”

“Bovendien weten we ons gesterkt door onze recente overwinning in de Nederlandse GTC-rally, in de buurt van Achtmaal. Deze werd vooral verreden op heel snelle wegen, met weinig of geen ‘snijmomenten’, maar toch verraderlijk. Het was opnieuw een rally waar we heel wat hebben bijgeleerd.”

“Maar ook de rest van het seizoen ging goed, met mooie resultaten in de Monteberg, ORC en Wervik. Enkel in de Franse rally Regional des Centurions moesten we de handdoek in de ring gooien. Ons strijdros is en blijft de Peugeot 208 Rally4, en samen met de mensen van Pevatec hebben we het volste vertrouwen dat we ook onze tweede WRC-deelname tot een goed einde kunnen brengen.”

Ieper blijft een ‘specialleke’

“Ieper is en blijft toch wel iets speciaals”, gaat Aaron verder. “Veel coupures, smalle baantjes en heel wat lange klassementsproeven, zo zou je het traject kunnen omschrijven. Ik hou persoonlijk wel van die vele kilometers snelheidsritten, want deze zorgen ervoor dat je constant in een hoog ritme blijft. Dit is veel beter dan ergens een kp van een handvol kilometer en dan een uur moeten wachten voor de volgende. Francorchamps vond ik in 2021 wel leuk, maar de wedstrijd op zondag kunnen beëndigen op de Ieperse Grote Markt zal toch nog iets anders zijn voor ons als streekrijders.”

“Als alles zonder problemen kan verlopen in de kattenstad, dan tekenen we twee weken later ook al present in de Omloop van Vlaanderen in en om Roeselare.”

“Daarna staat er enkel nog een trip over de landsgrenzen op de kalender, met een deelname aan de Franse rally Coeur de France. In 2020 hebben we er deelgenomen net voor corona uitbrak, en het is een wedstrijd die ons zeker is bijgebleven.” (D)