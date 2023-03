63ste A&D Omloop Vlaanderen blijft vernieuwen: wedstrijd wordt compacter en volledig nieuwe proef op vrijdag

Een shakedown, een compacte wedstrijdavond op vrijdag en een volledige wedstrijddag op zaterdag. Voor heel wat teams en deelnemers maakt dit concept van de A&D Omloop van Vlaanderen een wedstrijd die op de kalender moet staan. Dit jaar gaat de beleving nog intenser zijn. De shakedown verhuist immers van woensdag naar donderdag. Hierdoor wordt de wedstrijd compacter wat ongetwijfeld gewaardeerd zal worden door de teams.

Donderdag 31 augustus gaat de 63ste Omloop van Vlaanderen officieel van start. ’s Morgens kan men reeds het roadbook afhalen en heel de dag kan er verkend worden. De eigenlijke shakedown vindt plaats vanaf 18 uur. Uiteraard blijft Slypskapelle het kloppend hart van de shakedown.

Op vrijdag staan vijf proeven op het programma. Het parcours ondergaat heel wat wijziginge. Zo staat op vrijdag een volledig nieuwe proef, KP Zwevezele, op het programma. Deze nieuwe proef wordt tweemaal verreden waarbij eenmaal in het donker.

Het zwaartepunt van de A&D Omloop van Vlaanderen ligt op zaterdag met nog eens 15 proeven op het programma.

Clio Rally Trophy

De 63ste A&D Omloop van Vlaanderen verwelkomt dit jaar de Clio Rally Trophy Nederland. Met de komst van deze competitie naar Roeselare wordt opnieuw het internationaal karakter van deze wedstrijd benadrukt.

“Er is heel wat interesse voor de Clio Rally Trophy”, vertelt organisator Jim van den Heuvel. “We hebben reeds veel aanvragen gekregen. Ook heel wat rijders van vorig jaar willen doorgaan. Zoals het er nu voor staat verwachten we een 12-tal tot 15-tal rijders aan de start. Om de rijders van vorig jaar een extra uitdaging te geven zijn we op zoek gegaan naar buitenlandse wedstrijden. Wedstrijden die we zelf aantrekkelijk vinden. Vanuit de A&D Omloop van Vlaanderen kregen we ook meteen positieve reacties.”

Met de komst van de Nederlandse Clio’s krijgen de Belgische Clio-rijders de kans om zich te meten met hun Nederlandse collega’s.