30 jaar geleden won Patrick Snijers Ypres Rally met 4 seconden voorsprong: “Er is perfectie nodig om hier te winnen”

Geen deelnemer met meer ervaring in Ieper dan Patrick Snijers. De Limburger, intussen 64 jaar maar nog steeds met de motivatie van een jonge wolf, staat straks voor de 38ste keer aan de start in de Kattenstad. Hij stond er elf keer op het podium, waarvan vier keer op het hoogste schavot. Precies dertig jaar geleden won Snijers de editie met het kleinste tijdsverschil ooit.

De jaargang 1992 is nog een echte ouderwetse 24 Uren van Ieper. Bijna 400 km tegen de klok, 38 proeven en een pak nachtwerk. De wedstrijd wordt aanvankelijk gedomineerd door Erwin Weber, tot de Duitse Mitsubishi-rijder een cardan breekt. Snijers neemt zaterdagavond het commando over, een tweede opeenvolgende zege met de Ford Sierra Cosworth ligt binnen handbereik. Dat is echter buiten Fabrizio Tabaton gerekend, die er met zijn Lancia Delta nog een razend spannende finale van maakt. Snijers en copiloot Dany Colebunders maken uiteindelijk het verschil op de slotproeven.

Details

Dat zijn bonus van vier seconden het kleinste verschil is waarmee ooit werd gewonnen in Ieper, daar was Patrick Snijers zich niet van bewust, maar die intense slotfase herinnert hij zich nog levendig. “Ik weet nog altijd dat we op die laatste proef, ik dacht Zonnebeke, steeds een slechte tijd hadden”, vertelt hij. “Ik dacht dat we het daar nog gingen verliezen. We hebben ons dan nog eens 100 procent geconcentreerd en misschien wat risico’s genomen. Dat was één van de betere overwinningen, ja. Maar de mooiste in Ieper? Toch de eerste.”

Snijers zette van 1991 tot 1994 een reeks van vier overwinningen neer, maar had jaren moeten jagen op die eerste zege. “De voorgaande jaren waren we altijd wel heel goed, maar kwamen we altijd iets te kort of kenden we pech. Met de Toyota stonden we twee keer aan de leiding. Eén keer ging de versnellingsbak kapot en een jaar later gingen we overkop na een lekke band. Ik wou absoluut die overwinning hebben. Dan begin je te hard te rijden en maak je nog meer fouten. Na de eerste kwamen de volgende drie dan ook gemakkelijker. We zaten ook in een goed team. Bastos-Ford RAS was op dat moment het beste team. We konden nog een vijfde keer winnen, bij Bastos lagen de stickers al klaar. We zijn toen gestopt omdat de Toyota’s niet conform bleken. Er waren toen veel mensen kwaad op ons, maar achteraf is dan gebleken dat het toch zo was.”

Patrick Snijers. (foto Belga) © WILLY WEYENS BELGA

Toen Bastos eind 1998 de samenwerking stopte, moest Snijers zelf actief op zoek naar budget om zijn deelnames in Ieper te financieren. “Zelf budgetten zoeken was zeker niet makkelijk, maar ik heb altijd wel redelijk goede auto’s gehad. Met de Peugeot 206 WRC had ik eigenlijk ook moeten winnen, maar toen hadden we een geplooide velg. Als alles meeviel, had ik misschien tien keer gewonnen. Het hangt ook soms af van details. Om te winnen in Ieper moet alles perfect zijn.”

Het is mooi om dit nog op het einde van mijn carrière te kunnen doen

Fiesta Rally3

Dit jaar staat Snijers opnieuw met een Ford aan de start. In de Fiesta Rally3 van copiloot Wim Soenens vervangt hij Geert Beauprez, die na hartproblemen in de Rally van Wervik besloot om de helm aan de haak te hangen. “Ik dacht niet dat ik Ieper ging rijden dit jaar. Gelukkig is alles nu terug in orde met Geert. We gaan proberen winnen en dan dragen we het resultaat aan hem op. Vorig jaar lukte het niet om te starten en had men mij verteld dat de volgende WK-editie pas binnen vijf jaar zou zijn. Het is leuk dat het opnieuw gelukt is in België en zeker in Ieper. Het is mooi om dit nog op het einde van mijn carrière te kunnen doen.”

In Rally3 krijgt hij onder andere Junior WRC-rijder Sami Pajari tegenover zich. “Dat is wel een topper natuurlijk. Ik vind het leuk dat we ons kunnen meten met de jongeren. Zolang we in de buurt kunnen blijven of hen zelfs kunnen kloppen, is dat fantastisch. Dat is wat me nog motiveert. We kunnen misschien ook enkele Rally2’s achter ons houden. Die Fiesta heeft misschien niet zoveel power, maar is wel heel efficiënt. Het is enkel jammer dat er twee dikzakken inzitten. (lacht) Als je elk 95 kg weegt en je moet het opnemen tegen jonge gasten die maar 65 of 70 kg wegen, dan heb je toch 50 à 60 kg in het nadeel”, besluit Snijers.