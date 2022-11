29ste editie van de 6 Uren van Kortrijk moet rallyfeest worden:“Gaan na ongeval in Condroz Rally niet verstrengen”

Dit weekend wordt in en rond Kortrijk opnieuw de 6 Uren van Kortrijk verreden. De rally van Kortrijk is de afsluiter van het West-Vlaamse rallyseizoen. Meer nog dan naar het parcours en het deelnemersveld werd uitgekeken naar de veiligheidsmaatregelen die de organisatie zou nemen. Op zondag 6 november vielen er in de Rally van de Condroz in Wanze nog twee dodelijke slachtoffers nadat een wagen uit de bocht ging.

In Kortrijk, waar het rallyparcours traditioneel ook het stadscentrum aandoet, staat veiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Bij Autostal Groeninge, de organisator van het rally-event, kwam de tragische gebeurtenis in de Condroz Rally ook als een schok. Toch heeft voorzitter Jean-Claude Castelein er alle vertrouwen in dat zijn rally zonder noemenswaardige incidenten kan verlopen.

Er geldt een nultolerantie. Wanneer de veiligheid in het gedrang komt, zal de organisatie ingrijpen – Jean-Claude Vandamme

“Na het ongeval tijdens de Condroz Rally wordt de veiligheid van onze sport opnieuw in vraag gesteld, maar ik wil onmiddellijk beklemtonen dat onze rally een ijzersterke reputatie heeft op vlak van veiligheid. Ook dit jaar zullen baancommissarissen, voorwagens én de politie toezien op een vlot verloop. Er geldt een nultolerantie. Wanneer de veiligheid in het gedrang komt, zal de organisatie niet twijfelen om in te grijpen. Dan wordt de bewuste klassementsproef stilgelegd en gaan de bevoegde mensen ter plaatse om de situatie te bekijken.”

“Wij doen al het maximum aan veiligheidsinspanningen. Daarom gaan we niet nogmaals strengere maatregelen treffen. De toegang tot alle klassementsproeven blijft, net zoals in het verleden, gratis. Op de Grote Markt wordt dit jaar ook een grote tent voorzien die voor iedereen toegankelijk is. De centrumstraten van Kortrijk worden opnieuw omgedoopt tot servicezone waar de deelnemers aan de wagens kunnen werken. “Dit is voor de mensen de ideale gelegenheid om die ronkende bolides in alle rust eens van dichtbij te zien en dat zorgt voor een leuke sfeer en veel bedrijvigheid in het centrum van onze stad”, weet Jean-Claude Castelein.

Tweedaagse

Naar goede gewoonte vindt de rally plaats op zaterdag en zondag. Zaterdagnamiddag is er de spektakelproef Lavano en zondag staan er niet minder dan dertien klassementsproeven op het programma.

“We hebben niet veel veranderd aan onze succesformule, maar wilden het parcours wel iets uitdagender maken. De snelheidsritten werden om die reden deels hertekend”, zegt Jean-Claude Castelein.

“De eerste proef in Aalbeke hebben we helemaal omgegooid. Het onverharde stuk is verdwenen en in de plaats komt een rondkoers waar de toeschouwers de deelnemers tweemaal kunnen zien. De proef van Bellegem wordt dit jaar niet meer verreden zodat de deelnemers richting Marke gaan voor een snelle rit met heel veel variatie. Daarna volgt Rollegem waar we een sneller parcours getekend hebben.”

De organisatie zet niet meer in op veiligheid dan andere jaren. © JVGK

Zaterdag om 17 uur rijdt de eerste wagen het podium af richting Moeskroen, waar bijna negen kilometer aan spektakel zal opgediend worden op de recyclagesite van Lavano, een vestiging van de Lavaert-Groep. Daar kunnen rallyfans in alle veiligheid een rondkoers zien met heel wat slippartijen. Opnieuw zal deze proef de sleutel tot de overwinning vormen, denk ik”, aldus Jean-Claude. “Na deze opwarmer is iedereen welkom in de tent op de Grote Markt waar er optredens zijn van onder meer Patje Krimson en Loredana. Ook dj Joeri is er opnieuw bij.”

De hoofdbrok volgt op zondag met start om acht uur. De deelnemers krijgen drie identieke lussen van elk vier snelheidsritten voorgeschoteld. Over de middag gaan de deelnemers opnieuw naar de Lavano-site voor de spektakelproef.

Vol huis

Met 165 inschrijvingen heeft de rally van Kortrijk een vol huis. Recordwinnaar Vincent Verschueren verdedigt er zijn titel, maar er prijken nog een pak opvallende namen op de lijst, zoals Bernd Casier, Melissa Debackere, Clio Trophy-kampioen Benoit Verlinde en… Junior Planckaert, die zijn debuut maakt met een Rally2-wagen. “Na bijna honderd kilometer tegen de klok weten we rond 17 uur wie de opvolgers zijn van het duo Vincent Verschueren en Filip Cuvelier”, besluit Jean-Claude.





