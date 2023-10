22ste editie pakt uit met meer dan 150 deelnemers: “De Hemicuda Rally is uitgegroeid tot een serieuze rally”

Met opnieuw een vol huis lijkt de Hemicuda Rally op zaterdag 14 oktober af te stevenen op een topeditie. De wedstrijd is al meer dan dertig jaar een succesvolle samenwerking tussen Autostal Hemicuda uit Lauwe en Autostal Atlantic uit Koekelare.

Wie Autostal Atlantic zegt, noemt in dezelfde adem ook Freddy Hindryckx. De Koekelarenaar is sinds jaar en dag een van de grote drijvende krachten achter de grootste autostal van het land. “We kwamen de mensen van Autostal Hemicuda vaak tegen op wedstrijden en raakten zo met hen aan de praat”, vertelt Hindryckx over het ontstaan van de wedstrijd zo’n dertig jaar geleden, toen nog als rallysprint. “Rond Lauwe vonden ze geen geschikte locatie zodat ze uiteindelijk in Koekelare zijn terechtgekomen. Ondertussen is de wedstrijd uitgegroeid tot een serieuze rally.”

Goeie taakverdeling

Na al die jaren is de taakverdeling tussen beide clubs duidelijk. “Met Atlantic verzorgen we alle lokale zaken achter de schermen, zoals het regelen van de toelatingen met de gemeenten Koekelare en Kortemark en de samenwerking met Bouwmaterialen Willaert, waar het servicepark zich bevindt. Hemicuda staat vooral in voor het sportieve aspect van de wedstrijd.”

Net als vorig jaar gaat de wedstrijd al op zaterdagavond van start in Middelkerke. “Dit jaar gaan we er wel van twee proeven over naar één, wat het niet alleen praktischer maar ook goedkoper maakt. Omdat we rondjes rijden, is het aantal kilometers evenwel gelijk gebleven. Samen met de ongewijzigde proeven op zondag bieden we 105 kilometer tegen de klok.”

“Deelnemers staan garant voor een pak kwaliteit” – Freddy Hindryckx, organisator

Het deelnemersveld is met 150 wagens niet alleen volzet maar biedt ook een pak kwaliteit. “Het is nog beter dan vorig jaar, dus ik denk wel dat we van een succes mogen spreken. Met o.a. Andy Lefevere, Bjorn Syx en Bert Coene zijn er heel wat Altantic-leden bij de favorieten. Ook Gunther Monnens, de winnaar van vorig jaar, is van de partij. Grote afwezige is misschien wel Paul Lietaer, die dit weekend een Historic-wedstrijd in Corsica rijdt”, aldus Hindryckx.