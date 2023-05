15e ORC Rally belooft ongemeen spannend te worden

Dit weekend wordt in en rond Oostrozebeke de vijftiende editie van de ORC Rally verreden. De traditioneel populaire rally met uitvalsbasis in het centrum van Oostrozebeke zal dit jaar waarschijnlijk zeer spannend worden door de afwezigheid van zowel Melissa Debackere, Vincent Verschueren en Andy Lefevere.

Aan het parcours werd er dit jaar niet veel veranderd zodat de deelnemers opnieuw vier identieke omlopen met drie klassementsproeven rijden. Door de wegeniswerken moest men vorig jaar de volgorde van de proeven veranderen, maar dit jaar gaat alles weer zijn gewone gang.

Familie Planckaert

Zaterdagnamiddag is er technische en administratieve controle op het Gemeenteplein van Oostrozebeke, gevolgd door een voorstelling van de teams in de grote tent. De ganse familie Planckaert tekent present zodat de organisatoren nogal wat toeschouwers verwachten.

De rally zelf gaat zondagmorgen om 8 uur van start. De deelnemers rijden eerst de snelheidsrit van Hulste. Daarna volgt de proef van Wielsbeke om te eindigen met de proef van De Ginste. Die laatste werd twee jaar terug hertekend, maar pas dit jaar kan men de proef rijden in zijn vernieuwde versie. Vijftig meter na de start is er een rondpunt dat de piloten twee maal rondrijden en dat wordt dit jaar een publiekspunt waar het spektakel verzekerd is. Omstreeks 18.30 uur mogen we dan, na ongeveer honderd kilometer tegen de klok, de uiteindelijke winnaar verwachten aan de grote tent op het Gemeenteplein van Oostrozebeke.

Gratis inkom

Net als tijdens de vorige edities is ook dit jaar de inkom gratis. Deze unieke prestatie is enkel mogelijk door de steun van heel wat trouwe sponsors en de opbrengst van de grote tent op het Gemeenteplein van Oostrozebeke.

Dit jaar komt de voltallige familie Planckaert naar de ORC Rally. Ze zullen zaterdagavond al aanwezig zijn op de voorstelling van de teams in de grote tent. Junior Planckaert zelf bestuurt dit jaar een Skoda Fabia R5 en met deze topwagen moet hij in staat zijn om mee te doen voor de prijzen. Net als vorig jaar mogen we een kleine honderd deelnemers aan de start verwachten. Bij afwezigheid van Melissa Debackere, Vincent Verschueren en Andy Lefevere rekenen we op een open strijd. De favorieten luisteren naar de naam Frederic Miclotte, Bert Coene, Junior Planckaert, Paul Lietaer en Kurt Boone.

We noteerden enkele reacties bij de voorstelling van de rally:

Stefaan Prinzie: “Ik reken op een top-10 plaats. We gaan geen zotte dingen doen want ik hier lang niet gereden en heb toch weinig parkoerskennis.”

Steve Brown: “Vorig jaar gleden we hier in de gracht en was de opgave een feit. Het droge weer is een bondgenoot en we hopen een leuke rally zonder stress af te werken.”

Peter Vanlaeken: “We mikken op een top-3 bij de Masters( categorie boven de 50 jaar) en we willen vooral ons amuseren.”

Bert Coene: ”Onze doelstelling is de top-5. De topsnelheid van onze Ford Fiesta is slechts 173 km/uur terwijl Kurt Boone met zijn Mitsubishi gemakkelijk boven de 200 km/uur rijdt. Hij is dan ook mijn favoriet.”

Philip Eggermont: “Ik bestuur, net als mijn poulain Junior Planckaert, een Skoda Fabia R5 en we mikken beiden op een top-5 plaats.”

Nick Toorré: “Ik ken de ORC Rally niet zo goed en een gebrek aan parkoerskennis zal me zeker parten spelen maar een podiumplaats bij de historics moet toch kunnen.”

Jens Vanoverschelde: “Junior Planckaert heeft maandag nog een spuit in zijn rug gekregen en is momenteel aan het rusten maar de dokter verzekerde ons dat hij voor de ORC Rally fit zal zijn.”

Chris Vandamme: ” Ik hoop op een leuke strijd met mijn merkgenoot Stefaan Prinzie en we ambiëren een plaats in de top-10.”

Xavier Beel: “Ik kom hier vooral om vertrouwen op te doen na mijn zware crash in de 6 Uren van Kortrijk. Naarmate het vertrouwen groeit, gaan we het tempo stelselmatig opbouwen.”