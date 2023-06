12 uren van Wervik : tweede zege op rij voor Davy Vanneste ?

Met 127 ingeschreven teams van de 12 uren van Wervik kan men bij Scuderia Vervica niet anders dan trots zijn. Bovendien staan er heel wat toppiloten aan de start zodat we een spannende strijd verwachten in deze 47e editie.

De winnaar van vorig jaar, Davy Vanneste, komt dit maal met een V.W.Polo R5 aan de start. De garagehouder uit Menen moest tijdens de Monteberg Rally nog nipt de duimen leggen voor Jos Verstappen maar liet optekenen dat hij altijd start om te winnen.

Ford Fiesta

Concurrentie komt er in ieder geval van de buren. Steven Dolfen uit Kruiseke heeft immers voor de gelegenheid een Ford Fiesta R5 gehuurd. De traiteur presteert altijd sterk in Wervik maar heeft weinig ervaring met R5 bolides. Vraag is dan ook hoe veel tijd hij nodig zal hebben om de Ford Fiesta R5 onder de knie te krijgen.

Voor heel wat andere toppiloten is deze rally van Wervik de ideale gelegenheid om de Ieperse rally voor te bereiden. We vermelden hier Freddy Loix (Skoda Fabia), Niels Reynvoet (Citroën C3), Vincent Verschueren (Skoda Fabia) en Bernd Casier (Ford Fiesta). Zij doen allen mee voor de overwinning maar zullen ook niet te veel risico’s willen nemen met het oog op hun deelname aan de Ypres Rally.

Bjorn Syx

De laatste in de rij van zege-kandidaten met een R5 wagen is Bjorn Syx. Syx is al jaren de referentie bij de Historics maar kende dit jaar heel wat mechanische problemen met zijn BMW M3. Hij besloot dan maar de overstap te maken naar de moderne rally en komt nu met een Citroën C3 R5 (ex-Jos Verstappen) aan de start. Alle rallyfanaten zijn benieuwd hoe snel Bjorn Syx de overstap naar moderne rally zal verteren. Maar we vernemen zopas dat Bjorn Syx papa geworden is en dat zou kunnen betekenen dat hij forfait geeft dit weekend.

Gunther Monnens

Om al dat R5 geweld te counteren rekenen we op Gunther Monnens. De snelle Limburger kan met zijn Porsche 997 GT3 veel R5 wagens aan maar dit weekend krijgt hij net iets te veel snelle mannen tegenover zich. Een dichte ereplaats wordt dan ook het hoogst haalbare.

Paul Lietaer

Bij de Historics neemt Paul Lietaer het op tegen een trio van BMW M3’s. Lietaer moest tijdens de ORC Rally vroegtijdig aan de kant door problemen met de injectoren maar zijn Opel Ascona 400 zal tijdig hersteld zijn. Lietaer, de West-Vlaamse zegekoning, moet iedere rally alles op alles zetten om de steeds sneller wordende BMW’s te verslaan. We kijken dan vooral naar Pieter-Jan Maeyaert die dit jaar al de TAC historic won. Voor Cedriek Merlevede en Didier Vanwijnsberghe zal het vooraan waarschijnlijk net iets te snel gaan. Zij moeten rekenen op een mistasten van de favorieten om te kunnen winnen.

12 KP’s

De deelnemers krijgen twaalf klassementsproeven voor de wielen geschoven die goed zijn voor zo’n 140 kilometer tegen de klok. Er wordt gestart zaterdag om 8 uur voor drie identieke omlopen. De snelheidsritten bevinden zich te Geluwe, Wervik en Kruiseke. Om 20 uur wordt de uiteindelijke winnaar op het podium verwacht. Net als vorig jaar is het rallycentrum in de Graankorrel in de Magdalenastraat 29 en is het servicepark in de Ten Brielensesteenweg te Wervik.