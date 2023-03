Rally 12 uren van Wervik en Rally Staden niet meer welkom op grondgebied Zonnebeke

De autorally 12 uren van Wervik is in Zonnebeke niet meer welkom. De organisatoren kregen hierover een brief van het gemeentebestuur. De organisatoren van de ’12 uren van Wervik’ deden de vorige jaren voor de verbinding tussen twee klassementsproeven zo’n anderhalve kilometer in Beselare aan. “We schrappen dat en vinden de beslissing van het gemeentebestuur van Zonnebeke natuurlijk jammer”, zegt voorzitter Filiep Forrest van autoclub Scuderia Vervica

De organisatoren van de 12 uren van Wervik en de Rally van Staden kregen van het gemeentebestuur van Zonnebeke de bewuste brief. “Blijkbaar oordeelt men daar dat autorally’s het personeel te veel administratief werk bezorgen”, zegt Filiep Forrest. “Ik vernam dat de collega’s van de 24 uren van Ieper en de Omloop van Vlaanderen wél de toelating kregen om op grondgebied Zonnebeke te passeren. Ik zal bij het gemeentebestuur niet aandringen om ook de toelating te bekomen. Zo zit ik niet in mekaar.”

“Jammer, want deelnemers uit Zonnebeke”

“De houding van het gemeentebestuur van het naburige Zonnebeke vinden we zeker jammer. Reken maar dat er tien tot twintig deelnemers uit Zonnebeke op onze rally van de partij zijn. Bovendien woont de helft van ons bestuur in Zonnebeke.”

De 12 uren van Wervik op zaterdag 9 juni zal dit keer bestaan uit drie klassementsproeven in Wervik, Geluwe en Kruiseke.

