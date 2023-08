Raf Deprez wil met deelname Ironman goede doel steunen

Zwevegems sportschepen Raf Deprez (50) neemt op zondag 20 augustus deel aan de Ironman in de omgeving van het Ierse Cork. Op 12 augustus kan je Raf en zijn goede doel al steunen tijdens een pop-up Sportcafé in Heestert.

De Ironman omvat 3,8 km zwemmen in zee, 180 km fietsen op een heuvelachtig parcours en een volledige marathon (42 km) lopen. Een stevige uitdaging. “In mijn jeugdjaren was ik wel een sportieve kerel maar daarna viel het sporten grotendeels stil.”

“Aangemoedigd door mijn omgeving begon ik rond mijn 40ste opnieuw meer aan sport te doen. Dit resulteerde in een eerste deelname aan de Ironman in 2017. Met een totaaltijd van 10 uur 17 minuten en 2 seconden deed ik het tot mijn eigen verbazing niet zo slecht. Ik werd er 99ste op meer dan 1.000 deelnemers.”

Uitdaging

Daarna verdween het sporten meer naar de achtergrond. Raf werd wel bestuurslid bij multisportclub No Limit Team maar echt actief sporten was er niet meer bij. “Het runnen van een verzekeringskantoor en het uitvoeren van het schepenambt zorgen ervoor dat er weinig tijd overblijft voor sport, al maakte ik toch geregeld nog een fietstochtje.”

Vraag is dan of zo’n uitdaging als de Ironman wel realistisch is? “Ik deed ze mezelf cadeau voor mijn 50ste verjaardag op 29 mei. Als ik het nu niet doe, dan komt het er niet meer van. Anderzijds is er ook mijn zoon Ruben, bewegingscoach en personal trainer, die samen met mij zou starten. Jammer genoeg liep hij tijdens het trainen een blessure op en moet hij afhaken. Hij zal nu later dit jaar aan de Ironman in Portugal meedoen.”

Raf is zich al enkele maanden aan het voorbereiden. “Het trainen is gestart met de jaarwisseling. Ik wist dat mijn lopen goed is, fietsen lukte ook al aardig maar het zwemmen was minder. Intussen denk ik er klaar voor te zijn. Ik viel al 16 kg af, de resultaten zijn goed en – vooral – het zit goed in het ‘kopke’. Het is niet enkel deelnemen voor mij, ik wil de wedstrijd ook uitdoen”, zegt hij overtuigd.

Pop-Up Sportcafé

Raf Deprez koppelt zijn prestatie aan het goede doel ‘Allez Eddy’. “Met dit initiatief, een samenwerking van diverse verenigingen, willen we jongeren die in een moeilijke situatie zitten aan het sporten krijgen, en dan specifiek wielrennen. Een aantal jongeren hebben zo al een fiets gekregen en leren we sportief fietsen.”

Wie wil steunen, kan dit op zaterdag 12 augustus in het pop-up Sportcafé aan de Heestertplaats 1 in Heestert. Van 14 tot 22 uur zijn er drankjes en versnaperingen te verkrijgen en kan je Raf zien trainen. “Elke druppel zweet moet opbrengen. Ik zou dan ook graag 2.000 euro aan Allez Eddy kunnen schenken.” (GJZ)