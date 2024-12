2024 was op sportief vlak voor onze provincie geen even grote grand cru als 2023, maar toch blonk West-Vlaanderen in diverse sporten opnieuw uit. Onze wandelende sportencyclopedie Tom Vandenbussche dook in zijn archief van 2024 en viste er 24 leuke quizvragen uit. Jouw perfecte tussendoortje op deze feestdagen

Wat weet jij nog van afgelopen twaalf maanden? Speel hieronder de quiz: