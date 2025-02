Post je ‘I’m Special’-selfie en maak kans op mooie prijzen

Overal in het straatbeeld duiken de letters I’M SPECIAL op, naar aanleiding van de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium in Kortrijk. Wie een leuke selfie bij de letters op Instagram of Facebook post, maakt kans op een mooie prijs.

Het opzet van de wedstrijd is eenvoudig: maak een leuke selfie bij de letters I’M SPECIAL, post je foto op Instagram met de tag @sport_kortrijk en/of op Facebook met de tag @sportkortrijk, en gebruik de hashtag #SOKortrijk25 in de beschrijving. De foto’s met de meeste likes winnen. Staat jouw profiel privé? Dan ziet de stad je inzending niet. Je kan dit aanpassen in je instellingen.

Prijzen

Winnaars van de selfiewedstrijd maken kans op topprijzen: 2 vip-tickets voor een thuiswedstrijd van voetbalclub KV Kortrijk, 2 tickets voor een thuiswedstrijd van basketbalclub House of Talents Kortrijk, een fitnessabonnement van 3 maanden bij Sport Kortrijk in Sportcampus Lange Munte, 4 gezinstickets voor het LAGO zwemparadijs Kortrijk Weide en 10 bioscooptickets van Budascoop.

De wedstrijd loopt nog tot en met 30 maart. Het wedstrijdreglement en waar de letters staan, vind je op www.kortrijk.be/fotowedstrijdSO25.

Word vrijwilliger bij Special Olympics

Tijdens Winter in Kortrijk verschenen de letters I’M SPECIAL al, als blijk van waardering aan alle atleten en vrijwilligers die de Nationale Spelen mogelijk maken. Onderaan de letters staat een oproep naar vrijwilligers. Via de QR-code kan je je meteen registreren als vrijwilliger voor de Special Olympics.

“De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium worden het grootste sportevenement van het jaar in Kortrijk. Met deze selfiewedstrijd willen we een buzz creëren op de sociale media en de Special Olympics nog meer aandacht geven. We zoeken ook nog steeds helpende handen. Op vandaag hebben zich al 550 vrijwilligers geregistreerd, dat is fantastisch. Kortrijk is duidelijk een warme stad waar inclusie en participatie geen loze begrippen zijn. De vele atleten en hun begeleiders zullen hier met open armen ontvangen worden”, besluit Wouter Allijns, schepen van Sport.