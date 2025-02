Politiezone RIHO krijgt opnieuw label van Sportbedrijf

De politiezone RIHO, waaronder de steden Roeselare en Izegem en de gemeente Hooglede vallen, mag zich de komende twee jaar opnieuw Sportbedrijf noemen. Een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen bracht woensdag een bezoek aan de politiezone om het label te overhandigen. Het is voor de politiezone een bekroning voor haar activiteiten rond sport, beweging en gezondheid.

Sport Vlaanderen reikt het label Sportbedrijf uit aan bedrijven en organisaties die hun medewerkers aanzetten om te sporten en te bewegen. Bij de politie zone RIHO is de sportwerking al 25 jaar een vaste waarde binnen de organisatie.

Acht sportmonitoren

“Op vaste tijdstippen kunnen alle medewerkers van de politiezone gratis deelnemen aan sportcyclussen. Zo organiseerde de sportwerking in januari een activiteit waar de focus lag op spinning, maar ook een initiatie boks en padel kwamen al aan bod”, aldus korpschef Curd Neyrinck.

De sportwerking van de politiezone RIHO telt acht sportmonitoren die alle activiteiten in goede banen leiden. “Dankzij onze sportcyclussen brengen we medewerkers samen om nieuwe sporten te ontdekken en elkaar wat beter te leren kennen. Ook onze jaarlijkse dropping en onze teambuilding kunnen op heel wat deelnemers rekenen”, aldus sportmonitor Gilles Boussen.

Kampioenschappen

Enkele medewerkers gaan een stapje verder en nemen regelmatig deel aan Vlaamse en Belgische kampioenschappen voor politiediensten. Zo behaalde de politiezone al zeges in onder andere judo, padel en biatlon. Op de World Police and Fire Games in Portugal won een inspecteur goud in de disciplines squat, benchpress en deadlift.

Ook duurzame mobiliteit is belangrijk binnen de politiezone RIHO. Aan de hand van fietsdoelen en challenges worden de personeelsleden gestimuleerd om op een duurzame en sportieve manier naar het werk te komen. “Medewerkers die regelmatig bewegen hebben ook minder stress en dat komt ook onze politiewerking ten goede”, besluit de korpschef.