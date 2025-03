Pieter Bossuyt behaalt zesde dan in taekwondo: “Resultaat van jaren hard werken”

Pieter Bossuyt, een van de drijvende krachten van taekwondoclub Chindojang Deerlijk, behaalde de benijdenswaardige zesde dan in deze Koreaanse vechtkunst. “Ik heb er hard voor gewerkt”, stelt Pieter, “en ik ben uiteraard heel blij met deze promotie.”

Pieter Bossuyt (46) woont samen met zijn echtgenote Els Van Hulle en hun drie kinderen Siebe, Loos en Warre in de Weverijstraat. “Ik ben van Kortrijk afkomstig, heb lichamelijke opvoeding gestudeerd in Torhout en was gedurende verscheidene schooljaren actief in het onderwijs. Sinds 2011 ben ik in het professionele leven brandweerman bij de hulpverleningszone Fluvia.”

Judo en karate

“Judo was mijn eerste sport, maar toen ik klaar was voor het behalen van mijn zwarte gordel en ik pure competitie niet echt zag zitten, eindigde dat verhaal. Tijdens mijn studies kwam ik in Campo Sportivo in Torhout in contact met karate, maar dat vond ik wat te statisch. Er was ook een afdeling taekwondo. Daar is het in 1997 allemaal begonnen en het is nooit meer gestopt. Thuis vonden ze die verdedigingssport maar niets, maar ik ben blijven doorgaan.”

“Sinds 1999 ben ik lid van taekwondoclub Chindojang Deerlijk. Tot enkele maanden geleden waren we gehuisvest in de bovenzaal van de gemeenteschool De Beuk in de Sint-Amandusstraat. Nu vinden onze trainingen plaats in de Gaverhal in de ruimte waar altijd Dirks Power Club gevestigd was. In 2005 was de club op sterven na dood. Er waren toen maar een tiental leden. We hebben de club met enkele gelijkgestemden overgenomen en sindsdien gaat het crescendo. Twee decennia later hebben we de kaap van 80 leden overschreden. Er zijn trainingssessies op woensdag- en vrijdagavond en op zondagmorgen.”

Vijf jaar voorbereiden

“In 2009 heb ik mijn vijfde dan behaald. Als je voor een volgende graad wil gaan, moet je vijf jaar wachten. Vijf jaar van intensief voorbereiden zowel op fysiek als op mentaal vlak. Trainen en nog eens trainen en er zo goed als elke dag mee bezig zijn. Gelukkig zijn mijn beroep en passie perfect combineerbaar. Je krijgt de zesde dan niet zomaar op een presenteerblaadje aangeboden. Voor het theoretische luik moest ik een uitvoerige verhandeling schrijven ‘How tot organise a perfect training session’. Het praktische gedeelte omvatte onder meer verschillende ‘poomsae’. Dat zijn stijlvormen waarin techniek, kracht, snelheid en uitvoering van cruciaal belang zijn. Die worden beoordeeld door een jury. Alles wordt ook gefilmd en opgestuurd naar Korea, de bakermat van het taekwondo, een woord uit het Koreaans wat letterlijk ‘de weg van de voet en de vuist’ betekent.”

Nog niet uitgeblust

“Het is nog even wachten op het officiële bericht maar via mail kreeg ik al de officieuze bevestiging dat ik de prestigieuze onderscheiding binnen heb. Over zes jaar wil ik gaan voor mijn zevende dan. Als brandweerman ben ik nog lang niet uitgeblust…”