Philine en Marvin sportvrouw en -man 2024

Er was bijzonder veel volk komen opdagen voor de jaarlijkse kampioenenviering. Voor sportman van het jaar was er maar één nominatie, voor motorcrosser zijspan Marvin Vanluchene. Hij werd voor de derde keer wereldkampioen, samen met zijn copiloot Glenn Jansens. Voor de trofee van sportvrouw 2024 waren er twee genomineerden. Kapitein van Scor dames, voetbalster Philine Verbrugghe, kaapte de prijs weg. Zij zorgde ervoor dat Scor dames in negen jaar tijd kon promoveren van derde naar eerste provinciale. In het seizoen 2023-2024 in tweede provinciale werden er 22 overwinningen geboekt, slechts één verlies en één gelijkspel. (CLY/foto CLY)