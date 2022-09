Parkcross opnieuw volledig in Maldegemse handen

Op woensdag 8 februari 2023 staat in het St. Annapark de volgende parkcross geprogrammeerd. De cyclocross zit niet meer in de cluster die door VTM op televisie wordt uitgezonden. Maldegem staat opnieuw volledig zelf in voor de organisatie. Of de cyclocross opnieuw op televisie komt, staat nog niet vast.

Op het moment dat er geen kandidaten waren om het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor beroepsrenners in te richten, was niet duidelijk wie de organisatie op zich nam. Wielerminnend Maldegem kreeg de toestemming om de woensdag, na het WK cyclocross, een cyclocrosswedstrijd in te richten. Vorig jaar werd de wedstrijd uitzonderlijk naar zaterdag verschoven.

Nieuw seizoen

Aanvankelijk stond de Maldegemse wielercel, in samenwerking met de gemeente, alleen in voor de organisatie van de parkcross. Het duurde niet lang of de parkcross, die meest de nieuwe wereldkampioenen aan de start kreeg, werd opgenomen in een cluster waarvan de wedstrijden op televisiezender VTM werden uitgezonden. Vorige week werden de data voor het nieuw cyclocrossseizoen bekend gemaakt. Ethias heeft zich als sponsor teruggetrokken en wordt vervangen door Exact Crossen.

Wielerweek

Voor de Maldegemse cross is er in die cluster geen plaats meer. Daardoor staat Maldegem opnieuw alleen voor de organisatie van zijn parkcross. Maldegem is volgens schepen van sport Peter Van Hecke (N-VA) niet rouwig om die beslissing. “Door opgenomen te worden in een cluster moesten wij ons organisatorisch in belangrijke mate schikken naar de richtlijnen van de cluster. Nu kunnen wij onze parkcross opnieuw volledig zelf in handen nemen. Wij overwegen zelfs om die wedstrijd te verpakken in een Maldegemse wielerweek waarin sportief Maldegem wordt betrokken”, aldus schepen Van Hecke.

Opmerkelijk is wel dat Raf Van de Velde en de andere leden van de Wielercel, die mee aan de wieg stonden van de parkcross en de afgelopen jaren zowel voor, tijdens en na de cyclocross bergen werk hebben verzet, door de gemeente nog niet op de hoogte werden gebracht van de wijziging in de organisatie van de parkcross. (LV)