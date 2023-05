Organisatie blikt terug op geslaagde Tweedaagse: “Vernieuwing viel duidelijk in de smaak”

De organisatie blikt tevreden terug op de Tweedaagse Voettocht in Blankenberge. Met zo’n 3.000 deelnemers per dag was het opnieuw een schot in de roos.

“Door het mooie weer waren er nog veel last-minute inschrijvingen”, zegt voorzitter Vera De Waegenaere. “Uiteindelijk klokten we af op 6.800 wandelaars, verspreid over de twee dagen: 3.800 op zaterdag en ongeveer 3.000 op zondag. Onze verwachtingen werden daarmee ruimschoots ingelost, we zijn heel tevreden.”

De 51ste Tweedaagse, de eerste volwaardige editie sinds corona, was er een van vernieuwing. “En ook dat is enorm goed meegevallen”, zegt Vera. “De nieuwigheden, inclusief de nieuwe start- en aankomstlocatie op de Van Maerlantsite, zijn bij iedereen ontzettend goed in de smaak gevallen. Van de wandelaars kregen we niks dan lof. Met deelnemers uit onder meer Taiwan, Kroätie en Japan – en vooral héél veel Nederlanders – was deze 51ste editie kortom een topper.” (WK)