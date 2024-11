Opnieuw een geslaagde Avond van de G-Sport

Onlangs werd in de aula van Vives Kortrijk de jaarlijkse Avond van de G-Sport georganiseerd. Gastvrouw en gastheer waren Sabine Appelmans en Xavier Taveirne. De avond was ingedeeld in drie delen met groepsgesprekken en interviews.

“De achtste editie van de Avond van de G-Sport was een avond vol netwerkmogelijkheden en boeiende gesprekken om de ideeën rond G-Sport verder vorm te geven”, duidt Dave Vanhoutte, teammanager van G-Voetbal Kortrijk. “Het is onze doelstelling om deze kids met een beperking en met een hart voor voetbal, hun favoriete sport te kunnen laten beoefenen, om hen en vaak ook hun familie uit hun isolement te halen. Wij willen deze vaak vergeten groep de aandacht geven die zij verdienen. Wij zijn de mening toegedaan dat zij evenveel rechten hebben als valide mensen en sporters, zij zijn volledig gelijkwaardig aan hen”, zegt Dave Vanhoutte. “Via hun geliefde sport, via gelijk welke sport, komen zij tot ontplooiing, beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat vriendschap is, leren zij met elkaar en met leiding omgaan. Zij komen daardoor tot ontbolstering en daar willen wij hun families zoveel mogelijk bij betrekken. Iedere persoon heeft het recht om aan sport te doen, een fundamenteel mensenrecht, ongeacht ras, rang, stand of beperking.”

Inclusie aanwezig

Er waren drie panelgesprekken. Het eerste ging over sport in het algemeen met Gella Vandecaveye, Wendy Zwegers, Vincent Mannaert en Jonas Rickaert. Het tweede gesprek ging over lifestyle en politiek met Georges-Louis Bouchez, Melissa Depraetere, schepen van Sport Wouter Allijns en Sigurd Tanghe, en het derde panelgesprek ging over de bedrijfswereld en de sport. Op het einde van de avond werd de volledige ploeg van het G-team in de bloemetjes gezet. “Aarzel zeker niet om organisaties van G-Sport te contacteren, met veel enthousiasme zullen ze je een gepaste sportkeuze helpen maken. De inclusie is hier ook aanwezig. Al dan niet met een beperking kan men in bepaalde sportdisciplines gezamenlijk genieten van de sportwereld”, zegt Pieter Paul Moens van G-Voetbal Kortrijk. De avond werd afgesloten met een walking diner met hapjes en drankjes. (PVH)