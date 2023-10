Opluchting in Hippodroom na toewijzing 6 Premium-draftrenmeetings in 2024

De Kuurnse Hippodroom mag opgelucht ademhalen. Na de financiële besognes van de laatste jaren mag het volgend seizoen opnieuw zes Premium-meetings en zes zondagse meetings organiseren. “De werkingskosten en prijzengelden zijn zo grotendeels gefinancierd. Het voortbestaan van de koersen is verzekerd”, zegt een opgeluchte Thierry Hoorne, bestuurslid bij de Hippodroom in Kuurne.

De draftrenmaatschappij die al meer dan 60 jaar koersen organiseert op de Kuurnse Hippodroom kreeg de laatste jaren klappen te verwerken. “We hadden eerst corona, waardoor er moest gekoerst worden op Kuurne zonder publiek en er uiteraard ook geen inkomsten waren”, zegt Thierry Hoorne, bestuurslid bij de Hippodroom in Kuurne. “Er waren gelukkig wél koersen, waardoor trainers en drivers niet in de kou stonden.”

Toch bleek corona ook na het einde van de pandemie nog voor financiële katers te zorgen in de hippodroom in Kuurne. Minder publiek genereerde minder inkomsten, waardoor er werd getwijfeld aan het voortbestaan van de renmaatschappij.

“Ook de gemeente Kuurne zal maar wat blij zijn dat de koersen kunnen doorgaan op hun hippodroom” – Thierry Hoorne

“Al een tijdlang was de maatschappij in onderhandeling met de Belgische Federatie om meer Premiummeetings te verkrijgen”, aldus Hoorne. “Frankrijk wijst deze meetings ten laatste eind oktober toe aan de Belgische Federatie.”

Twaalf meetings

En na die onderhandelingen kreeg Kuurne afgelopen dinsdag uitstekend nieuws. Er zullen in 2024 zes Premium-meetings worden georganiseerd in Kuurne, aangevuld met zes zondagse meetings. “De Premium-meetings zijn van levensbelang, we verkrijgen zo een percentage op de weddenschappen in Frankrijk. Werkingskosten en prijzengelden zijn zo grotendeels gefinancierd. Het voortbestaan van de koersen is verzekerd”, aldus een opgeluchte Thierry Hoorne.

“Ook de gemeente Kuurne zal maar wat blij zijn dat de koersen kunnen doorgaan op hun hippodroom. De burgemeester gaf al meermaals aan dat hij van de site geen tweede Kosmos wil maken, zoals in Kemmel. Volgend jaar zal het toppunt uiteraard de ‘Mardi Gras’ worden die al jarenlang Kuurne op het internationaal voorplan zet. Verder willen ze op Kuurne ook opnieuw de Talpemeeting organiseren in oktober, een galameeting die dit jaar niet kon doorgaan.” (TH)