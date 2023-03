Opa Fons Nierynck in de wolken na wereldrecord van kleinzoon Matthieu Bonne: “Mooiste verjaardagsgeschenk dat hij me kon geven”

Niemand volgde de wereldrecordpoging van Matthieu Bonne de voorbije week meer op de voet dan opa Fons Nierynck. Meer dan 3.600 kilometer fietsen in 7 dagen tijd, ook Fons was er vooraf niet helemaal gerust in dat zijn kleinzoon deze keer zou slagen. “Matthieu had tot nu toe al zijn uitdagingen tot een goed einde gebracht. Maar eerlijk, nu heb ik toch even getwijfeld.”

De uitdaging was deze keer vooral mentaal extra zwaar. De weinige uurtjes slaap, die waren min of meer ingecalculeerd. Maar Matthieu moest ter plekke meermaals opboksen tegen slecht weer. Regen, storm,…ik vreesde dat het deze keer faliekant zou aflopen”, bekent Fons, die via dochter Carole op de hoogte werd gehouden van Matthieus fietsavontuur. “Ook het team, dat hem daar in Arizona bijstond, verdient trouwens een pluim. Ze zorgden ervoor dat Matthieu niks tekort kwam.”

Opa Fons had tot nu toe nog geen contact met Matthieu. “Ze nemen daar nog even vakantie en komen pas op 3 april terug. Uitgerekend op mijn verjaardag. Ik word die dag 91 en weet je, Matthieus nieuwe wereldrecord is het mooiste cadeau dat hij mij kon geven. Ik ben enorm trots op hem. Straf toch hoe hij mij altijd maar weer weet te verrassen met zijn prestaties.”

IJzersterk karakter

Ook burgemeester Steve Vandenberghe volgde de voorbije week de prestaties van zijn ereburger Matthieu Bonne op de voet. “Wat Matthieu daar weer gepresteerd heeft, is fe-no-me-naal! Het toont nog maar eens aan welk ijzersterk karakter hij heeft. Waar hij die prestaties blijft opdiepen, dat is ongelooflijk.

Ik vraag me wel af of al die zware, welhaast onmenselijke inspanningen goed zijn voor zijn gezondheid. Ik besef dat topsport zelden gezond is, maar Matthieu vraagt tot heel veel van zijn lichaam.”

Voor burgemeester Vandenberghe bewijst Matthieus nieuwe wereldrecord wel dat zijn erebugerschap, dat hem vorig jaar werd toegekend, meer dan verdiend is. “Matthieu is intussen in heel ons land bekend en is zo een prachtige ambassadeur voor Bredene. Ik zag dat zijn prestaties deze keer zelfs het 7u Journaal gehaald hebben.

Of we het nieuwe zwembad straks misschien niet gewoon naar hem moeten vernoemen, naar analogie met het Brigitte Becuebad in Oostende? Dat zal helaas niet kunnen. Uitbater Lago heeft het al de naam Grasduinen meegegeven. Maar dat betekent niet dat ik minder fier ben op Matthieu en, bij uitbreiding, op zijn hele familie, die mee een positief beeld van Bredene ophangt.”