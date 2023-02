‘Op naar Dwars door Brugge’ nu ook voor G-sporters en diabetici

Het begeleidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’ – waarbij deelnemers door de stedelijke sportdienst en Howest opleiding sport en beweging worden klaargestoomd voor deze loopklassieker – is er nu ook voor sporters met een beperking en diabetici.

Om de toegankelijkheid voor deelname aan Dwars door Brugge, dé Brugse loopklassieker die dit jaar op 7 mei plaatsheeft, zo groot mogelijk te maken werd enkele jaren terug door de stedelijke sportdienst het begeleidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’ opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met de opleiding sport en bewegen van Howest. Binnen dit traject worden deelnemers klaargestoomd voor deze loopwedstrijd via onder begeleiding minstens twee keer per week te trainen. Deelnemers worden aan een eerste loopgroep gekoppeld met hetzelfde loopdoel. Dit aanbod richt zich zowel naar beginnende lopers als lopers met iets meer ervaring. Afhankelijk van de beginsituatie wordt er dan toegewerkt naar 5 of de 15 kilometer.

Inclusie

“Om nog meer naar inclusie te werken en de drempel laag te houden, biedt de sportdienst – samen met enkele studenten van Howest –trainingen aan voor bijzondere doelgroepen”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Dit jaar zijn dat G-sporters, personen met een beperking die deelnemen via vzw Oranje, en diabetici. Voor de G-sporters werden intussen de nodige afspraken gemaakt, die groep zal bestaan uit acht personen. Ook diabetici verdienen de nodige aandacht. Sporten is voor hen niet altijd evident, maar wel gezond en aan te raden. Voor hen voorzien we dus ook een aangepast begeleidingstraject en er is nog heel wat ruimte om nog in te schrijven.”

Alle groepen starten op woensdagavond 8 maart. De sessies vinden plaats op de Sportinnovatiecampus in Assebroek (Nijverheidsstraat 112). Inschrijven gebeurt voor zondagavond 26 februari. Deelname is gratis voor G-sporters en diabetici. Deelnemers aan het reguliere traject betalen 25 euro. (PDV)