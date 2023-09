Ooit dé jonge belofte, nu zoekt Garik (13) zelf zijn weg in de snowboardwereld:“Droom van Olympische Spelen”

Misschien zegt de naam Garik Arutyunov je nog wel iets: een kleine tien jaar geleden sloeg de jongeman uit Wenduine iedereen met verstomming omdat hij op vierjarige leeftijd al zo goed met een snowboard overweg kon. Ondertussen is Garik dertien en droomt hij nog altijd van een professionele snowboardcarrière. “Mijn droom is op een dag te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.”

Garik Arutyunov haalde destijds de wereldpers met zijn uitzonderlijke skills. YouTube-video’s van de snowboardende kleuter werden duizenden keren bekeken, zijn naam was er een om te onthouden. Maar na die 15 minutes of fame werd het plots weer stil rond de ‘snowboard kid’.

Hoe is het hem sindsdien vergaan? “Het is al een lange weg geweest”, steekt mama Isabelle Verbeken van wal. Een weg met veel hoogtepunten en evenveel tegenslagen, zo blijkt. Garik werd op negenjarige leeftijd geselecteerd voor het Intensive Rookie Program, een nieuw talentenproject van Sneeuwsport Vlaanderen. “Trainingen, stages, nationale en internationale wedstrijden … Jaarlijks verblijft Garik dan ook een drietal maanden in het buitenland, wat enorm veel planning en organisatie met zich meebrengt. Al jaar en dag staat het snowboarden centraal binnen ons gezin”, aldus Isabelle.

Van topsportschool af wegens geen BSO-aanbod

Onlangs kwam er na vier seizoenen echter een einde aan de samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen. “Technisch gezien beantwoordde hij nog wel aan de criteria, maar Gariks schoolgebeuren volstond niet langer om door te stromen. Vanaf volgend schooljaar is er immers enkel nog een aanbod ASO en TSO aan de topsportschool, en Garik volgt BSO. Einde verhaal dus – enorm frustrerend na al die jaren keihard werken”, klinkt het.

Zelf probeert Garik het niet aan zijn hart te laten komen. “Snowboarden is zijn leven en hij is vastberaden om dat op hoog niveau te blijven doen. De gesprekken thuis aan tafel eindigen steevast met ‘ik wil, ik kan en ik zal’”, glimlacht Isabelle.

Ondertussen werd Garik opgenomen in het internationale Free-style team UNUO.PRO. Met riders uit heel Europa neemt hij maandelijks deel aan internationale stages. Wanneer hij in het land is, traint hij tweemaal per week op de indoorpiste in Komen.

“Door die recente veranderingen heeft hij er opnieuw superveel zin in, maar Garik wordt dus niet langer ondersteund door de Belgische federatie.”

“Financieel een harde dobber, die maar deels wordt opgevangen door sponsordeals”, legt Isabelle uit. Voor zijn ‘gear’ is dit Burton Snowboards en Stoked Boardshop, maar Garik kan ook al vele jaren rekenen op de steun van Elephant Camps. In oktober wordt er in de Wielingen een sponsordag voor hem georganiseerd. “We hopen onze zoon op die manier de kansen te kunnen blijven geven, die hij verdient”, zegt zijn vader Armen.

“Mijn droom is op een dag te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen”, glimlacht Garik, net terug van twee weken stage in Zweden. Zijn grote voorbeeld: Dima Luchkin, een leeftijdsgenootje uit Oekraïne. “Zijn back triple 4 – drie keer overkop in de sneeuw – is waanzinnig”, grijnst Garik.

Mama Isabelle en papa Armen erkennen dat de weg naar de top lang is. “Er wordt ontzettend veel van ons gevraagd, maar we doen er alles voor om zijn droom te helpen waarmaken”, klinkt het.