Omnisportveld op De Tunne is speelklaar

Het omnisportveld op de vrijetijdssite De Tunne in de Bekestraat in Oudenburg is nu helemaal gebruiksklaar. Tijdens de vakanties is het voorbehouden aan de speelpleinwerking maar op andere dagen is de site vrij toegankelijk.

De stad investeerde 82.000 euro in het omnisportveld. Het veld was bij de start van de paasvakantie gebruiksklaar. Het is modulair opgebouwd voor het beoefenen van voetbal, basketbal en volleybal. Het terrein is 20 meter lang op 10 meter breed en voorzien van twee keer twee minivoetbaldoelen, twee grote voetbaldoelen, twee basketringen, volleybalpalen en een net.

Afwerking paviljoen

“De inrichting kadert in een ruimer verhaal van de vernieuwing van de speel- en vrijetijdssite De Tunne”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren. “In de nabije toekomst wordt ook het paviljoen volledig afgewerkt.”

Het omnisportveld is tijdens de vakanties voorbehouden voor de speelpleinwerking, maar op andere dagen is de site vrij toegankelijk.